(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Pubblicato il VI° avviso Voucher Sociali – Emergenza Covid 19, da

domani al via la presentazione delle domande

Benevento, 29 novembre 2021 – L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen

Coppola, rende noto che è stato pubblicato il VI° avviso Voucher Sociali –

Emergenza Covid 19, che prevede l’erogazione di voucher sociali (buoni

spesa) per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per

persone in difficoltà.

A partire da domani, 30 novembre, e sino alla mezzanotte del 31 dicembre, è

possibile presentare domanda esclusivamente online, nelle Aree tematiche del

sito web comunale nella sezione “Sostegno Sociale” accedendo con il sistema

pubblico di identità digitale (SPID), tramite Google Chrome o Microsoft Edge

(escludendo quindi Internet Explorer) all’apposito link “Domanda online

Voucher Sociali” (indirizzo:

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php).

La domanda è scaricabile da Internet accedendo alla sezione “Fai domanda-

Menù a tendina: “BENEVENTO dicembre 2021”.

“Continua l’impegno del Comune di Benevento – dichiara l’assessora Coppola –

per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà ed aiutare i cittadini in

difficoltà attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di generi alimentari

e prodotti di prima necessità da spendere nei vari negozi e supermercati che

hanno manifestato la loro disponibilità a realizzare questa particolare quanto

inedita procedura”.

Possono inoltrare domanda i nuclei familiari con componenti che non stiano già

usufruendo di altre forme di sostegno pubblico attivate a seguito

dell’Emergenza Covid e, precisamente:

– persone sole che non siano assegnatarie di sostegno pubblico e/o di redditi di

lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 400 lorde mensili;

– nuclei familiari con n. 2 componenti, che non siano assegnatari di sostegno

pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 500

lorde mensili;

– nuclei familiari con n. 3 componenti, che non siano assegnatari di sostegno

pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 600

lorde mensili;

– nuclei familiari con n. 4 componenti, che non siano assegnatari di sostegno

pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 750

lorde mensili;

– nuclei familiari con n. 5 o più componenti, che non siano assegnatari di

sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc.

superiore a € 1.000 lorde mensili;

———————————

