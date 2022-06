(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 PUBBLICATE LE GRADUATORIE DELL’AVVISO PUBBLICO ANNUALE PER L’ESTATE ROMANA 2022. SONO 80 I PROGETTI VINCITORI, SPARSI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Degli 80 progetti vincitori dell’avviso, 18 sono della sezione riservata alle attività collegate al Centenario Pasoliniano.

Gualtieri “Rilanciamo una manifestazione storica e dal grande valore simbolico. Abbiamo investito di più e costruito un programma più vasto”

Gotor: “Oltre l’86% dei progetti vincitori fuori dal centro storico. Per un’Estate Romana che sarà popolare e di tutta la città”

Sono in tutto 80 i progetti che sono risultati vincitori:

·18 per quella – da 240.000 euro – dedicata alla selezione di attività culturali collegate alla celebrazione del Centenario Pasoliniano.

Oltre a questi progetti vincitori ne sono risultati idonei non finanziabili altri 291 (232 per la prima sezione e 59 per la seconda), che potranno essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria.

“È l’Estate Romana che volevamo – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – per rilanciare una manifestazione storica e dal grande valore simbolico. Abbiamo investito di più e costruito un programma più vasto. E coinvolgiamo molto anche le aree fuori dal centro storico, dove si concentra la grande parte dei progetti vincitori. Riaccendiamo così la città su tutto il territorio, in tutti i quartieri.”

“Quest’anno, per esplicita volontà del sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo voluto impegnare risorse importanti in aggiunta a quelle del bando triennale per l’Estate Romana per dare un nuovo slancio alla vita culturale cittadina e all’offerta di spettacoli dal vivo per i romani e i turisti, consentendo loro di riappropriarsi fisicamente degli spazi della città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor – e lo abbiamo fatto mettendo a punto un avviso che permettesse di dar vita a un programma di eventi non solo ampio ma anche il più possibile diffuso in tutti i quartieri della Capitale. E infatti oltre l’86% dei progetti vincitori sarà incentrato in aree fuori dal centro storico. Perché la nuova Estate Romana deve essere popolare e di tutta la città”, ha concluso Gotor.

La graduatoria dell’avviso “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” è pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito www.comune.roma.it, nella sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi concorsi” – Struttura “Dipartimento Attività Culturali” (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC891716).

