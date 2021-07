(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Psichiatria, Capolei: “Chiesto fondo per strutture che svolgono attività socio-assistenziali”

ROMA, 29 luglio 2021 – In occasione della discussione della Pl 294, abbiamo presentato un emendamento per richiedere la creazione di un fondo ad hoc nel quale immettere risorse destinate al potenziamento dei centri socio-assistenziali pubblico-privati presenti sul territorio regionale, e alla realizzazione di nuove strutture che si occupano di pazienti con disturbi psichiatrici.

Sempre mediante l’utilizzo di queste risorse, abbiamo proposto il finanziamento di nuovi progetti di lavoro creativo, anche a contatto con la natura e con gli animali, per i soggetti con disturbi cognitivi. Attività queste che possono rappresentare una valida alternativa, o un valido supporto, alla terapia farmacologica, e finalizzate alla centralità della persona e alla promozione dell’inclusione sociale.

Siamo sorpresi del fatto che questa iniziativa non abbia riscontrato parere favorevole nella Giunta e che sia stata respinta dall’aula. Perché a nostro avviso si tratta di una occasione persa. Ci teniamo comunque a ringraziare la dott.ssa Daniela Pezzi, presidente della Consulta regionale per la Salute mentale, l’amica Daniela Rompietti, responsabile della consulta Disabilità del Coordinamento romano di Forza Italia, e l’amico Massimo Pulcini, già consigliere comunale di Campagnano, per il prezioso contributo che ci hanno fornito in fase di preparazione dell’emendamento.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio

[cons reg lazio.jpeg]

🔊 Listen to this