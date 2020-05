PROT. CIVILE: RICCARDI, CANTIERI SOSTENGONO LAVORO E RITORNO NORMALITà

(AGENPARL) – TRIESTE, sab 30 maggio 2020 Sopralluogo del vicegovernatore ai cantieri di Cavazzo e Ampezzo

Ampezzo, 30 mag – “Il ritorno alla normalità dopo i mesi di

lockdown si fonda soprattutto sul lavoro e in questo quadro il

sistema della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

giocherà un ruolo fondamentale grazie ai cantieri legati

all’uragano Vaia, per i quali sono stati stanziati centinaia di

milioni di euro. Si tratta di un’azione importante che la Regione

e la Protezione civile intendono continuare a fare con i Comuni,

rendendoli protagonisti degli interventi sul territorio, al fine

di ottenere un forte coinvolgimento delle imprese e dei

professionisti locali, che hanno già dimostrato di essere capaci

di realizzare opere di notevole impatto per le nostre comunità”.

È questo il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli

Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dopo aver effettuato alcuni

sopralluoghi nei siti interessati dagli interventi di Protezione

civile nei Comuni di Cavazzo Carnico e Ampezzo, durante i quali

ha incontrato i sindaci Gianni Borghi e Michele Benedetti.

Riccardi ha spiegato che “gli interventi che sono stati già

ultimati e quelli che partiranno tra questo e il prossimo anno a

Cavazzo e Ampezzo, per la realizzazione protezione del territorio

e la messa in sicurezza delle persone e della viabilità, sono un

esempio concreto delle centinaia di cantieri che prenderanno il

via in tutta l’area colpita dall’uragano Vaia”.

Nel territorio del Comune di Cavazzo Carnico è in corso un

intervento, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, di

messa insicurezza della strada che porta alla frazione di

Cesclans, con il consolidamento della carreggiata e l’ampliamento

della sede stradale da 5 a 5,5 metri che, oltre a garantire

maggiore sicurezza, favorirà il passaggio dei mezzi di grandi

dimensioni. L’opera è suddivisa in tre lotti: il primo è stato

curato direttamente dalla Protezione civile ed è già stato

ultimato mentre gli altri due, affidati al Comune, prenderanno il

via nelle prossime settimane e il prossimo anno.

Ad Ampezzo è in corso il cantiere lungo la strada comunale del

Passo Pura, del valore di oltre 970mila euro e curato dalla

Protezione civile, che prevede la realizzazione di barriere

paramassi (tra cui una di 90 metri di lunghezza), la posa di reti

e opere fermaneve e la ricostruzione di un muro con funzione di

vallo. A quest’opera si sommano altri due interventi affidati

all’amministrazione comunale da 115mila e 20mila euro, che

consentiranno la messa in sicurezza dell’arteria che, oltre ad

avere una notevole importanza per le attività

agro-silvo-pastorali e turistiche, viene spesso utilizzata come

alternativa alla Sp73 per raggiungere il Comune di Sauris

altrimenti isolato dal fondovalle.

Riccardi ha infine confermato che “il prossimo anno saranno

avviati centinaia di cantieri che, nel rispetto di tutte le

previsioni di sicurezza necessarie, garantiranno lavoro e

occupazione. È uno sforzo importante che la Regione pone in cima

alle proprie priorità perché garantirà ricadute concrete per il

territorio”.

