Seminario di alto livello: contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo internazionale, alla droga, alla criminalità informatica e all’immigrazione illegale

Conferenza plenaria alto livello, Roma, 8 novembre 2021

“ Prosegue incessante il rafforzamento della cooperazione di polizia tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l’area ASEAN^

La cooperazione dell’Italia con i paesi del Sud est asiatico procede speditamente, nonostante il contesto pandemico. Oggi ha avuto inizio a Roma il Seminario di alto livello che si svilupperà in cinque giornate di approfondimento che avranno l’obiettivo prioritario di concentrarsi sulla comune capacità di prevenire e contrastare le più gravi ed emergenti minacce alle nostre società e di approfondire la conoscenza tra le polizie ASEAN e le eccellenze del sistema di law enforcement nazionale.

La Cerimonia di lancio dell’iniziativa, organizzata presso la Scuola Superiore di Polizia, è stata aperta dal Segretario Generale della Farnesina Amb. Ettore Francesco SEQUI e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto GIANNINI con la partecipazione degli Ambasciatori dei paesi ASEAN e dei Rappresentanti delle polizie di quei paesi, nonché dei vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

L’Ambasciatore SEQUI ha sottolineato, ad apertura dei lavori della prima sessione, quanto la cooperazione tra Farnesina e Dipartimento sia importante per l’attuazione della politica estera italiana nella regione indo-pacifica, un’area di crescente rilevanza geopolitica e geoeconomica. L’ASEAN – ha proseguito – ne costituisce uno dei più rilevanti esempi di integrazione regionale, associando alcune tra le economie più dinamiche e produttive al mondo, in controllo di quote crescenti del commercio internazionale. Il consolidamento delle relazioni con i Paesi ASEAN costituisce una priorità per l’Italia, sia sul piano bilaterale sia in ambito UE, e trae grande beneficio dall’efficace sinergia avviata tra le due Amministrazioni, a riprova dell’eccellente stato dei rapporti istituzionali. Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha ribadito l’impegno a intensificare in molteplici settori le iniziative di partenariato con l’ASEAN, rimarcandone il rilievo per la stabilità politica ed economica globale.

Al termine della sessione strategica, il Prefetto GIANNINI ha sottolineato l’importanza del Seminario che costituisce un tassello fondamentale del “percorso-pilota” intrapreso dall’Italia e dai paesi Asean, poiché permette di rafforzare non solo la cooperazione di polizia tra le nazioni coinvolte, ma anche la collaborazione trasversale multilaterale, in un’ottica in cui la sicurezza e lo sviluppo economico sociale e culturale rappresentano le basi di un percorso comune fondato sul progresso e sul rispetto reciproco. Il multilateralismo, a parere del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza consente, infatti, di elevare e valorizzare l’identità dei Paesi, dei popoli e delle professionalità e costituisce una formula vincente per creare un ponte ideale e valoriale, strategico ed operativo, che collega l’Italia, l’Europa e la regione del sud-est asiatico nel contesto globale. Il format utilizzato per questa iniziativa costituisce senza dubbio il nucleo di un progetto che il Dipartimento potrà riproporre in futuro per analoghe interazioni con la Farnesina, idonee a rafforzare ancora di più la posizione del nostro Paese, quale global player impegnato alla creazione di un “ecosistema della sicurezza internazionale”.

