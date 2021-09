(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 PROSECCO: BOND (FI), DIFENDERLO DA CONCORRENZA SLEALE SIA PRIORITÀ

“Ho presentato un’interpellanza urgente al Governo, in seguito all’annuncio della Commissione Ue di voler concedere alla Slovenia la registrazione di un vino dal sapore dolce dal nome Prosek. Lo ho fatto per impedire una sorta di pericolosa ‘legalizzazione’ dell’italian sounding. La richiesta di registrazione del Prosek croato avviene proprio nell’anno in cui c’è stato il record dell’export di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35% nei primi sei mesi del 2021”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond, commenta la registrazione del Prosek sloveno.

“Eppure – aggiunge – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una recente sentenza riguardante un caso analogo, un vino spagnolo che aveva un nome confondibile con lo Champagne, ha dichiarato illegittimo l’uso di denominazioni che potrebbero indurre in inganno. Ho quindi chiesto al Governo di agire immediatamente e con decisione. Abbiamo due mesi di tempo per presentare un ricorso, e vincerlo, e ho chiesto di opporsi usando gli argomenti della Corte di Giustizia europea dichiarando che sia illegale usare termini che ricordano prodotti già tutelati o grafiche solo per assomigliare a prodotti tipici tutelati. Si tratta di concorrenza sleale perché l’esistenza di una somiglianza tra il vino falso e quello autentico può derivare anche dall’affinità del nome o del marchio. Spero e sono convinto che il Governo saprà tutelare i nostri produttori con determinazione, perché il nostro Prosecco ha già ottenuto il diritto all’uso esclusivo del nome, anche perché l’area in cui si produce ha ottenuto il prestigiosissimo riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco”.

