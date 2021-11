(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 14 novembre 2021

Prorogata anche per la giornata di lunedì 15 novembre 2021 la chiusura del parchi cittadini

Estesa fino a tutta la giornata di lunedì 16 novembre 2021 la chiusura dei parchi cittadini, già adottata a causa del maltempo,

La decisione è stata presa a causa della condizioni meteo in peggioramento, come risulta dall’Allerta diramata nella giornata di oggi, domenica 14 e valida fino alla mezzanotte di domani, lunedì 15 novembre 2021. Il codice adottato è quello Arancione per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico mentre resta Giallo per rischio idraulico.

I parchi comunali, salvo ulteriori aggiornamenti, torneranno in piena fruibilità con i consueti orari di apertura e chiusura al pubblico, a partire dalla mattina di martedì 16 novembre 2021.

