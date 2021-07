(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

16 luglio 2021

Promozione diritti umani, audizione Fronte Polisario

Lunedì alle 11 diretta webtv

Lunedì 19 luglio, alle ore 11, il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, svolge l’audizione di rappresentanti del Fronte Polisario in Italia e di rappresentanti della società civile impegnata per i diritti umani del popolo Saharawi in merito all’impegno dell’Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com4179.doc

🔊 Listen to this