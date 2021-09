(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 Buongiorno,

Vi trasmetto una foto del comandante del Nucleo Investigativo di questo Reparto Operativo, Scarponi, che è stato promosso al grado di Tenente Colonnello.

L’Ufficiale, dai pregevoli trascorsi in ambito operativo e di Stato Maggiore, proveniente dai corsi regolari dell’Accademia militare di Modena, è giunto a Perugia da un anno in cui si è fatto apprezzare, da subito, sia per le qualità umane, sia per quelle professionali.

Tra i risultati conseguiti dai militari del Nucleo Investigativo, citiamo, uno per tutti, il brillante sequestro di ben 12 Kg. di eroina pura avvenuto nella primavera scorsa.

Anconetano di origine, è sposato ed è papà di due figlie.

E’ in possesso di due lauree: Giurisprudenza e Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna.

Ten. Colonnello Antonio Morra

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

Comandante del Reparto Operativo

