(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Gentilissimi,

Siamo lieti di invitarvi allaconferenzastampadipresentazione del calendario delle iniziative in Bassa Romagna per la Giornata internazionale della donna, che si terrà giovedì 3 marzo 2022 alle 12.30 nella Sala Giunta della Rocca di Lugo.

In allegato l’invitocon tutti i dettagli.

Vi chiediamo la cortesia di confermare a questo indirizzo la vostra eventuale partecipazione, specificando se in presenza o da remoto.

Questo il link per partecipare allaconferenza da remoto:

PIN: 2828

Cordiali saluti,