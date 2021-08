(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Programma Interreg V-A Italia Francia Alcotra : alla scoperta di

Triora nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Online il video a cura di “Il Movimento Lento” per l’Agenzia Regionale

per la promozione turistica in Liguria

18 ago 2021

“Nel nostro viaggio-evento nel ๐๐š๐ซ๐œ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐€๐ฅ๐ฉ๐ข

๐‹๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ข siamo andati alla scoperta del โฃterritorio di

๐“๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐š, ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐š๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ ๐ก๐ž . Siamo stati

accolti da una giornata scintillante, ideale per unโ€™escursione in

bicicletta, e dopo aver โฃesplorato i vicoli del centro storico abbiamo

iniziato la ripida salita verso il Passo della Guardia, da dove

โฃabbiamo puntato verso ovest costeggiando i fianchi del monte

Saccarello, la montagna piรน alta della โฃLiguria.โฃ Questa รจ una zona di

๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐๐ž ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข al confine tra Italia e Francia, che ora

sono una meta ideale per gli โฃappassionati della mountain bike. Ci

siamo riempiti gli occhi di paesaggi straordinari e insoliti, lontani

โฃdallโ€™immaginario che si puรฒ avere della Liguria. โฃ Siamo quindi scesi

verso ๐‘๐ž๐š๐ฅ๐๐จ, un piccolo borgo a 1000 m di quota, abitato da

sette persone. Una di โฃqueste รจ Gianpiero de Zanet, ingegnere umbro

innamorato dellโ€™entroterra ligure a tal punto da aprire un โฃrifugio

per ospitare i viandanti.โฃ Picchiata finale di nuovo verso Triora, e

๐œ๐ž๐ง๐š ๐ข๐ง๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐œ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž al ristorante Erba Gatta,

ospiti di Giovanni โฃNicosia, vicesindaco sui generis innamorato del

proprio territorio e della sua cucina. โฃ ๐€๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐๐ž๐ซ๐œ๐ข

๐“๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐š, ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ!” . Cammino Evento promosso nell’ambito

del Programma Interreg V-A Italia Francia Alcotra 2014-2020 – Progetto

Mito 3 Outdoor Off – PITEM MITO – finanziato con fondi FESR A cura di

“Il Movimento Lento” per l’Agenzia Regionale per la promozione

turistica in Liguria. #tourismoutdoor #pitem_mito_outoff

#franceitaliealcotra #interregliguria #lamialiguria #beactiveliguria

#parcoalpiliguri

link video :



