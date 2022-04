(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Egreg. Redattore

In occasione del 77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Presidenza del Consiglio Comunale, il Comitato della Memoria e la Città di Venaria Reale organizzano due giornate di commemorazione in ricordo dei Caduti per la libertà durante la Resistenza.

Si allega manifesto riportante il programma del cerimoniale che si terrà in Città e pubblicato sul sito alla pagina web https://www.comune.venariareale.to.it/it/news/celebrazioni-per-la-festa-della-liberazione

