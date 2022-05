(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 PROGETTO SOS PATRIMONIO

A cura di: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la

città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

(Soprintendente arch. Cristina Bartolini; dott. Rossana Vitiello);

Segretariato regionale del MiC per la Liguria (arch. Marta Gnone);

Liceo Classico Doria, Genova (prof. Matilde Fassio)

Venerdì 29 Aprile 2022 si è svolta presso l’Abbazia di San Giuliano la

seconda simulazione del recupero di beni culturali in situazione di

emergenza.

Il Progetto SOS Patrimonio, organizzato dagli Uffici del Ministero

della Cultura con il coinvolgimento attivo della Scuola superiore di

secondo grado e dell’Associazione di volontariato “Proteggere

Insieme”, nasce con la volontà di sensibilizzare gli studenti delle

classi quinte del Liceo Classico Andrea D’Oria di Genova alla tutela

del patrimonio, partendo dall’Articolo 9 della Costituzione.

L’iniziativa può essere considerata la prima esperienza in Italia che

ha visto le Istituzioni dello Stato preposte alla tutela impegnarsi

attivamente in un percorso didattico sulla salvaguardia del patrimonio

culturale in emergenza, rivolgendosi alle giovani generazioni per una

maggiore sensibilizzazione verso i problemi della fragilità del nostro

patrimonio; una proposta importante che può diventare un modello da

utilizzare in futuro per coinvolgere altri Istituti scolastici del

territorio.

All’interno del Progetto, dopo la prima esperienza sul campo

realizzata a novembre 2021, particolarmente stimolante è stata la

simulazione organizzata venerdì 29 aprile dalle ore 9 alle ore

14.00,su richiesta degli stessi studenti, nel corso della quale una

classe Quinta del Liceo Doria (24 studenti) è stata coinvolta nel

recupero del beni storico artistici collocati all’interno della chiesa

di San Giuliano, in Albaro, a Genova, che devono essere messi in salvo

a seguito di un ipotizzato evento calamitoso (nubifragio/ frana).

Grazie alla collaborazione con la Associazione di Protezione Civile, i

ragazzi hanno avuto in dotazione caschetti di protezione, guanti,

pettorine, e la strumentazione per poter imballare le opere recuperate

nella chiesa (carta a bolle, metri, macchine fotografiche per le

fotografie, schede ministeriali per la catalogazione dei beni). Le

opere recuperate (trattandosi di una simulazione le opere sono

simulacri di finzione e quindi di non interesse culturale) sono state

portate nel chiostro dell’Abbazia e sono state dagli studenti

misurate, fotografate, schedate (riportando all’interno di appositi

moduli tutti i dati necessari per il riconoscimento), avvolte con

materiale di protezione e portate in un deposito sicuro all’interno

dell’edificio. Naturalmente tutte le operazioni sono avvenute sotto la

supervisione del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale,

dei funzionari del Ministero della Cultura e con la collaborazione

della Associazione volontari di Protezione Civile “Proteggere

insieme”.

