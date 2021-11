(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 PROGETTO #SOLODALCUORE SUL PALCO DELL’ANNUAL MEETING DEL CUAMM. 2500 AGRIBAG DISTRIBUITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DI COLDIRETTI

13 novembre 2021 – Si consolida il rapporto tra Coldiretti e Cuamm Medici con l’Africa. A fianco con i volontari e vicino ai cittadini che sostengono le attività sanitarie nel Continente africano non solo per le attività solidali anche per la fornitura di cibo all’insegna della qualità e sicurezza alimentare – commenta Coldiretti Veneto oggi presente all’annuale meeting dell’associazione guidata da Don Dante Carraro tenutosi a Padova nel PalaGeox. Sul palco applaudita come idea innovativa dalle numerose autorità presenti tra cui il Governatore Luca Zaia il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio il Commissario Ue Paolo Gentiloni i Vescovo di Padova Claudio Cipolla e il Sindaco Sergio Giordani e altri esponenti della cultura come il rettore dell’Università di Padova Elisabetta Mapelli, il progetto #SOLODALCUORE spiegato da Tino Arosio direttore regionale di Coldiretti insieme all’ideatrice Katia Zuanon in motori della raccolta fondi nazionale che ha registrato 50mila euro di donazioni all’ospedale di Rumbek in Sud Sudan nell’ambito del progetto ‘Prima le mamme e i bambini’. Centinaia di donne di Coldiretti si sono mosse da Nord a Sud della Penisola per promuovere i cuscini realizzati in doppio tessuto Made in Italy e Wax al fine di trovare i fondi necessari per riuscire ad attezzare un reparto di maternità e sostenere una scuola di formazione per personale infermieristico. Il rapporto continua a consolidarsi – spiega Coldiretti Veneto –

Gli operatori agricoli hanno distribuito 2500 agribag per gli ospiti e tutti i partecipanti all’evento. Nella lunch box un menù a base di prodotti tipici e frutta di stagione. I banchi e i gazebo del gruppo di produttori di Coldiretti Padova hanno colorato l’ingresso di giallo accogliendo le famiglie e migliaia di partecipanti insieme ai tanti organizzatori condividendo così i principi e i valori dell’ospitalità oltre che l’impegno sociale.

