3 dicembre 2021

Comunicato Stampa n. 3

Progetto PROHEMPIL, per la Canapa in Campania necessari nuovi studi per implementarne le notevoli potenzialità nelle aziende agricole (Primo di due comunicati stampa)

Per una ripresa più robusta dalle coltivazione della canapa in Campania saranno necessari nuovi studi, soprattutto per implementarne le notevoli potenzialità che pure emergono su più fronti; è ancora in fase di esecuzione il monitoraggio conoscitivo della componente microbica batterica iniziale dei suoli, finalizzata al confronto con la situazione microbiologica della rizosfera post-raccolta, mentre passi avanti sono stati fatti, ad esempio nella realizzazione di nuovi materiali per contenitori per l’agricoltura e nella direzione delle produzioni food. E se è vero che tutto questo e molto altro può ottenersi dalla canapa occorre avere maggiore contezza della fattibilità e sostenibilità dei singoli progetti imprenditoriali, da strutturare sempre in un’ottica di filiera. E’ quanto emerso oggi, 3 dicembre 2021 a Caserta, al numero 2 di via Torrino, sede del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, nel corso del convegno “Progetto per la Rivalutazione olistica della canapa oltre il PIL” durante il quale sono stati presentati i risultati dell’omonimo progetto di ricerca, in acronimo PROHEMPIL, finanziato dalla Regione Campania con la Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5. “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive.”

L’ampia ricerca sulle condizioni per la possibilità di un ritorno diffuso della coltivazione della canapa in Campania, è il risultato del lavoro dei ricercatori del CREA, di quattro istituti (ISAFoM; ISA, IPCB, IRET) del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. I tre enti hanno sviluppato il progetto di ricerca insieme a 4 aziende agricole del territorio campano.

I lavori sono stati aperti da Franco Raimo, quale referente del Laboratorio di Caserta del CREA – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali Raimo ha illustrato brevemente le attività del Laboratorio di Caserta.

È seguita una breve commemorazione del compianto Mario Malinconico, ricercatore del CNR esperto in nuovi materiali, a cura di Barbara Immirzi del CNR – Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (CNR – ICPB).

La presentazione del progetto è stata affidata al responsabile tecnico scientifico, Franco Raimo del CREA CI di Caserta.

Ha poi portato il suo saluto l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

“La Regione Campania deve fare qualcosa in più – ha sottolineato Caputo – bisogna avere maggiore fruibilità delle attività di ricerca che vengono effettuale, poche ancora le imprese che riescono a sfruttare i risultati dei tanti progetti di ricerca che pure finanziamo. Pregio di PROHEMPIL è la partecipazione delle imprese.” “Cerchiamo di mettere insieme un percorso rassicurante per gli imprenditori – ha concluso Caputo – a partire dal tavolo della canapa che abbiamo istituito”.

Sempre Raimo, ha parlato poi dei “Primi risultati di un biennio di prove agronomiche sulla canapa in Campania.” Le attività svolte in cinque diverse località della Campania, dal CREA di Caserta hanno riguardato la valutazione della risposta delle varietà in prova (Felina 32, Futura 75 e Carmagnola), nei diversi areali di coltivazione, a due livelli di concimazione azotata (50 e 100 kg per ettaro) – anche con distinte conduzioni dei terreni, sia in asciutto che irrigua – mediante rilievi biometrici e produttivi, il rilievo delle principali avversità che hanno colpito la coltura durante il 2019 e 2021. Sulle varietà provate è stato determinato il contenuto in fibra grezza e canapulo, la produzione in seme e la quantità di biomassa.

“Verso luglio – ha ricordato Raimo – si sono apprezzate le differenze tra le piante condotte in asciutto e irriguo, con le seconde più alte”. Il ricercatore ha sottolineato come si sono riscontrate differenze tra le diverse tesi azotate solo in alcuni casi, lì dove la dotazione del terreno era più bassa e quindi la concimazione si è rilevata efficace. Infine la Carmagnola ha manifestato una maggiore produttività complessiva. Lo Sclerozio è un avversità fungina che si è presentata un po’ ovunque con danni sulla produzione. Tra le criticità registrate si è evidenziato come i semi di alcune varietà perdono rapidamente la germinabilità se utilizzati in ritardo, in particolare la Carmagnola.

Su “Consumi idrici della canapa” e “Efficienza fotosintetica ed emissioni di gas serra in risposta al regime irriguo e azotato” e “Monitoraggio microbico in ambiente canapicolo” ha relazionato Anna Tedeschi del CNR-Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), lavori condotti anche da Luca Vitale e Vincenzo Aurilia del CNR- Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (CNR ISAFOM).

Su “Consumi idrici della canapa” l’andamento climatico dei due anni di progetto, il 2019 e 2021, particolarmente caldi, ha evidenziato che la scelta del momento della semina ha un ruolo fondamentale per utilizzare, nel consumo idrico della canapa, la riserva d’acqua immagazzinata nel suolo durante il periodo invernale, grazie alle piogge. Slittamenti in avanti della semina impongono in annate calde un maggior numero d’interventi irrigui; testata l’irrigazione per aspersione e a goccia. In una crescente crisi della risorsa idrica, dovuta non solo al cambiamento climatico in corso, non è sostenibile seminare la canapa nei mesi in cui le temperature s’innalzano: da maggio in avanti.

Per quanto riguarda “Efficienza fotosintetica ed emissioni di gas serra in risposta al regime irriguo e azotato” è stata valutata l’efficienza fotosintetica della cultivar Felina e Carmagnola in risposta ai trattamenti irrigui ed azotati. Dall’analisi dei dati non sono emerse particolari differenze tra le cultivar in risposta ai trattamenti irrigui, mentre per la Felina è stata riscontrata una tendenza ad una migliore efficienza fotosintetica nelle parcelle con più concimazione azotata. Altro obiettivo è stato quello di valutare l’effetto del regime irriguo e del trattamento azotato sulle emissioni dal suolo dei principali gas ad effetto serra. Per la cv Felina, le emissioni risultano influenzate sia dal regime irriguo che dalla concentrazione azotata: aumentando apporto irriguo e concimazione azotata, si incrementano le emissioni di protossido di azoto.

Infine, mancano al momento i risultati definitivi invece del monitoraggio conoscitivo della componente microbica batterica iniziale dei suoli, finalizzata al confronto con la situazione microbiologica della rizosfera post-raccolta, che è stato effettuato mediante sequenze del 16S rDNA ed elaborazione bioinformatica. Ad oggi le analisi di sequenza del DNA ed elaborazione bioinformatica – a risultati ancora parziali e in fase di elaborazione – mostrano una popolazione diversa in funzione del regime irriguo e del livello azotato. Manc(Continua…)

