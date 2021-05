(AGENPARL) – TRECASTELLI (AN), ven 28 maggio 2021

PROGETTO PER RAGAZZI: “CI STO? AFFARE FATICA”

Se sei un ragazzo/a dai 14 ai 18 anni e vuoi valorizzare il tuo tempo estivo? Partecipa al progetto “Ci sto? Affare fatica” promosso da CSV Marche e Fondazione Cariverona.

ll progetto prevede la formazione di gruppi di ragazzi che realizzeranno sul territorio comunale attività di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Ciascun gruppo realizzerà le attività dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30, una o più settimane a scelta tra 27/06-02/07; 5-9/07 o 12-16/07, affiancato da un giovane volontario e dalla comunità adulta locale.

Al termine della settimana “lavorativa” sono previsti dei “buoni fatica” settimanali del valore di 50 euro, da spendere in alimentari, abbigliamento, libri, cartoleria e tempo libero.

Iscrizioni dal 27 maggio sul sito www.cistoaffarefatica.it

–

In allegato la locandina

Allegati

Fonte/Source: http://www.comune.trecastelli.an.it/po/mostra_news.php?tags=1&area=H&id=1167