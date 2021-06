(AGENPARL) – FELIZZANO (AL), mer 16 giugno 2021

Un’estate P.R.O. Working pensata per incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica.

Il Comune di Felizzano è capofila del progetto P.R.O. Working #crescere x #fare finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” ai sensi della L.R. 16/1995 e delle politiche giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un progetto innovativo che per la prima volta mette insieme nove Comuni di due aree diverse della provincia di Alessandria, nel segno dell’opportunità offerta ai giovani e della volontà di fare rete in modo nuovo. Le differenze creano ricchezza intellettuale! Le diverse esperienze aiutano a progettare meglio il futuro.

Il progetto P.R.O. Working #crescere x #fare si è classificato al secondo posto in Piemonte ed è tra i venti progetti ammessi a finanziamento. Le prescrizioni sanitarie hanno rallentato l’avvio delle attiivtà autorizzate a fine 2020. Ora nel periodo estivo, confidando sull’allentamento del distanziamento, è possibile dare corso al percorso formativo variegato, che prevede workshop, webinar, education tour, seminari rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i giovani amministratori under 35 e gli amministratori di prima nomina ( e di qualsiasi età) residenti nei Comuni di Felizzano, Alice Bel Colle, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Masio, Oviglio, Quattordio, Rivalta Bormida e Visone. La diversa provienza creerà le condizioni per un confronto partecipato e il lavoro in rete per far crescere nuove idee e iniziative, nuove progettazioni per lo sviluppo del territorio.

Il programma formativo è diviso in: sei workshop per attivare le competenze, un seminario residenziale di tre giorni ad Alice Bel Colle dedicato all’innovazione e all’acquisizione di consapevolezza rispetto all’amministrazione e alla gestione del bene pubblico, dieci lezioni per accrescere la passione, l’etica, la preparazione verso l’amministrazione locale. Tre percorsi disgiunti, ma fruibili anche nella loro totalità.

Opportunità da cogliere per avere la giusta preparazione ad affrontare tematiche varie, improntate alla sostenibilità, alla conoscenza delle norme in materia e al rispetto dei diritti universarli, con la giusta creatività giovanile e l’innovazione tecnologica opportuna: dalla progettazione degli spazi urbani all’efficienza energetica nei Comuni, dalle pari opportunità alle buone prassi di polica ambientale, dalla valorizzazione della propria identità territoriale e culturale, alla disciplina degli appalti negli enti pubblici. Comprendere il “ruolo dell’amministratore locale” è il primo passo per decidere di candidarsi ad assumere quel ruolo. Oggi più di ieri occorre preparazione e consapevolezza. Ecco perché il progetto formativo partendo da nozioni dedicate all’“Etica nella Pubblica Amministrazione”, affronterà tematiche quali “Anticorruzione, amministrazione trasparente e gestione privacy”, “Bilancio e Finanza locale”, “Gestione delle emergenze” per preparare a gestire le calamità naturali, sempre più frequenti, come le emergenze di sanità pubblica, per comprendere l’ “Impatto economico e sanitario dell’inquinamento dell’aria.Focus sui nostri territori”.

Collaborano alla riuscita del programma di formazione l’ANCI Piemonte e l’ANPCI. Il Comune di Felizzano, capofila del progetto, si avvale della competenza organizzativa dell’Associazione di sviluppo territoriale Smartvalley, la quale ha coinvolto nel progetto la Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, l’Astrobioparco “L’Oasi di Felizzano”, il Museo del Risparmio di Torino.

Tutti coloro che vogliono sentirsi PRONTI a svolgere RUOLI (attivi) con forti OBIETTIVI possono aderire all’opportunità che il proprio Comune offre gratuitametne, per prepararsi nel modo adeguato su una molteplicità di argomenti, seguendo lezioni e incontri in parte in presenza e in parte in remoto nel rispetto degli obblighi sanitari correnti. Il calendario sarà redatto sulla base degli impegni lavorativi dei partecipanti al fine di favorirne la partecipazione.

