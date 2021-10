(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 PROGETTO FRAZIONI, 11 QUELLE FINORA VISITATE, OLTRE 2MILA SEGNALAZIONI RACCOLTE, 2.333 QUESTIONARI INVIATI PER POSTA. UFFICIO MOBILE CONTINUA ‘TOUR TERRITORIALE’. SINDACO FABBRI: “IMPONENTE OPERAZIONE DI ASCOLTO CHE STA PRODUCENDO RISPOSTE CONCRETE”. LODI: “PER NOI OGNI FRAZIONE È CENTRO STORICO, AL VIA INTERVENTI POST SEGNALAZIONI”

Ferrara, 23 ott – Il progetto frazioni, avviato dall’Amministrazione a maggio, ha toccato fino ad oggi 11 punti del territorio, con l’ufficio mobile, la presenza di personale tecnico del Comune, e l’Apecar pensata per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Nel dettaglio, i questionari recapitati agli abitanti (per posta tradizionale, venendo incontro anche ai cittadini più anziani, meno avvezzi all’utilizzo delle mail) sono stati 2.333, quelli che l’Amministrazione ha ricevuto, compilati, sono stati 389 e le sollecitazioni, le idee, i suggerimenti giunti – opportunamente classificati per aree tematiche – toccano complessivamente la cifra di 2.073.

Il progetto è partito il 25 maggio con un primo incontro pubblico a Casaglia, alla presenza del vicesindaco, e assessore delegato, Nicola Lodi, poi presente in tutte le successive tappe: a Ravalle (con un mezzo per la raccolta delle segnalazioni presente da lunedì 7 a domenica 13 giugno 2021) e Porporana (da lunedì 14 a domenica 20 giugno). Da queste prime tre frazioni sono emerse 974 proposte e sollecitazioni, espresse in 159 questionari, su 649 inviati. Il tour è proseguito, sempre con Lodi, a Viconovo (30 agosto – 2 settembre), Albarea (3-6 settembre), Villanova e Denore (15 settembre), Parasacco (16-17 settembre). In questi casi i questionari ricevuti dall’Amministrazione sono stati 144, 852 quelli consegnati, e 634 sono state le proposte pervenute. Nella successiva tranche di visite – a Monestirolo (11-13 ottobre), Bova (14 ottobre) e Marrara (13-15 ottobre) – le proposte, le idee e le sollecitazioni giunte sono state 465, manifestate attraverso gli 86 questionari ricevuti sugli 832 distribuiti. Il percorso continua, giunto a circa un quarto del tour: nei prossimi giorni saranno comunicate le successive fermate dell’ufficio mobile e dell’Apecar.

“Quello che abbiamo avviato vuol essere un maxi-progetto di ascolto, per dare attenzione a tutto il territorio, con presenza periodica e costante dell’Amministrazione in tutti i luoghi del Comune”, dice il sindaco Alan Fabbri. “Il progetto frazioni risponde alle linee di mandato e sta già generando risponde concrete alle sollecitazioni giunte dai cittadini. Grazie al vicesindaco Nicola Lodi e a tutto il personale coinvolto per l’impegno che stanno mettendo nel portare avanti questo lavoro prezioso e di grandissima importanza”, sottolinea il primo cittadino.

“Abbiamo classificato le segnalazioni per priorità e per aree tematiche e abbiamo già avviato le prime risposte concrete: soprattutto interventi diffusi di pulizia caditoie, decoro, lotta al degrado, manutenzioni”, spiega Lodi. “Nell’ambito della mobilità e delle infrastrutture la qualità delle strade è la richiesta prioritaria. A tal fine abbiamo stanziato, in differenti appalti, già quasi 3milioni di euro per le manutenzioni. Nel settore ambiente la cura del verde è al centro di forte attenzione e abbiamo già previsto un importante incremento di risorse dedicate. Molto sentita inoltre l’esigenza di aumentare le aree mercatali, come abbiamo fatto a Cona. Facendo seguito alle nostre linee di mandato, che incrociano le richieste di molti residenti, stiamo lavorando per potenziare ulteriormente le occasioni di confronto diretto con gli esponenti dell’Amministrazione. Lo stesso progetto frazioni è una risposta concreta alla necessità di ascolto e di condivisione di interventi e priorità da attuare su tutto il territorio. Per noi ogni frazione è centro storico”. Sindaco Fabbri e vicesindaco Lodi ringraziano “lo staff per lo straordinario lavoro che stanno mettendo in campo: la responsabile di progetto Cinzia Graps, tutti i collaboratori – Alessandra Scaramelli, Dario Tassinati e Monica Mezzadri – e il personale del Centro di Mediazione per la preziosa collaborazione”.

