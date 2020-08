PROGETTO ARGO: VIA LIBERA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

(AGENPARL) – TORINO, mar 04 agosto 2020

Via libera oggi dalla Giunta Comunale all’avvio della realizzazione di “Argo”, un progetto che prevede l’installazione in città di impianti per la videosorveglianza diffusa.

Una soluzione innovativa che, attraverso la creazione di un “ecosistema” tecnologico ibrido basato su strutture periferiche e cloud, permetterà l’integrazione delle infrastrutture per il controllo della mobilità e del traffico con quelle della videosorveglianza per la sicurezza cittadina.

Attraverso Argo sarà possibile avere un’unica regia per il controllo e la gestione di sicurezza e mobilità in ambito urbano e, inoltre, consentirà anche di gestire in modo integrato gli aspetti di security e mobility in occasione di grandi eventi.

I fattori innovativi del progetto non si limitano però alle sole tecnologie utilizzate, ma interessano anche economie di scala e approccio complessivo da seguire secondo alcune linee direttive, tra le quali il riutilizzo di infrastrutture fisiche esistenti, la scelta strategica dei punti dove collocare gli apparati di videosorveglianza e l’adozione di metodi di estrazione ed elaborazione dei dati con analisi in tempo reale per monitorare costantemente e intervenire tempestivamente sugli aspetti legati, come detto, alla mobilità e alla gestione della sicurezza cittadina.

I dati del sistema di videosorveglianza e ai relativi dati registrati potranno essere condivisi dalla Polizia municipale e dalle altre forze dell’ordine.

Per la realizzazione di Argo, la Città ha stanziato 800 mila euro e per altri 700 mila è stato richiesto un finanziamento ministeriale. L’investimento iniziale di Palazzo civico permetterà di avviare i lavori in 2 dei 4 lotti complessivi del progetto, con l’installazione di almeno 87 nuove postazioni, con 253 punti di ripresa, dislocate nei luoghi sensibili e strategici per la sicurezza della Città.

Fonte/Source: http://www.torinoclick.it/?p=91304