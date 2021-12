(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, lunedì 6 dicembre 2021

Progettazione dei lavori per la riduzione del rischio idraulico del torrente Evançon e per il miglioramento della viabilità ad Ayas: approvato il raggiungimento dell’intesa tra l’Amministrazione regionale e il Comune di Ayas

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio comunica che, oggi, lunedì 6 dicembre 2021, la Giunta regionale ha approvato il raggiungimento dell’intesa tra l’Amministrazione regionale e il comune di Ayas per lo sviluppo della progettazione dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico del torrente Evançon e all’ottimizzazione della viabilità interna della frazione di Champoluc, nel comune di Ayas.

L’Assessore alle Opere pubbliche, Carlo Marzi evidenzia che “I lavori sul torrente Evancon, principale corso d’acqua che attraversa la vallata di Ayas, sono finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. La progettazione prevede inoltre la riorganizzazione della viabilità interna della frazione, a vantaggio di una proposta di traffico alternativa con la valorizzazione turistica del centro turistico, rendendo possibile, in prospettiva, la pedonalizzazione della via centrale e dell’area prospiciente la chiesa di Champoluc. In questo caso, al fine di ridurre gli effetti di eventuali dissesti e per assicurare la protezione delle persone e delle attività economiche, l’intervento assume una rilevanza più ampia, di riorganizzazione viabile ed urbanistica”.

I lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico del corso d’acqua Evançon, prevedono, più in dettaglio, di opere di difesa spondale, volte anche a migliorare l’immissione dei torrenti Cuneaz e Mascognaz. Il raggiungimento dell’intesa si rende necessaria per apportare le dovute modifiche allo strumento urbanistico da parte dell’amministrazione comunale, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento.

La stima complessiva dei lavori è pari a 9,5 milioni di euro. L’intervento è stato segnalato per l’eventuale inclusione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

🔊 Listen to this