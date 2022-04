(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 PROFESSIONI. MODENA (FI): E’ NOSTRO DOVERE TUTELARE RUOLO PROFESSIONISTI

“I professionisti, soprattutto nel settore tributario, sono diventati dei “servitori” dello Stato, a causa dei numerosi adempimenti che di fatto svolgono per l’amministrazione. L’enorme mole di responsabilità, le difficoltà e le complesse problematiche che i professionisti si trovano quotidianamente ad affrontare rendono il loro lavoro gravoso ed estremamente delicato. Abbiamo dunque il dovere, come uomini delle istituzioni e come legislatori, di tutelare il loro ruolo che è fondamentale per la vita di ogni singolo cittadino e per tutta la comunità nazionale”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, intervenendo a “Fisco Channel”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this