Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent Zilvermuseum Doesburg

8 september 2021 – 09:30

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent vrijdagmiddag 24 september het Zilvermuseum Doesburg. Het museum is gevestigd in de Martinikerk in Doesburg en toont een collectie zilveren mosterdpotjes, mosterdlepeltjes en aanverwante zilveren objecten.

Het Zilvermuseum Doesburg is gebaseerd op een door een verzamelaar opgebouwde collectie van honderden zilveren mosterdpotjes afkomstig uit meer dan 25 landen. In een transparante ruimte in het kerkgebouw zijn de objecten uit de periode van 1700 tot 1920 tentoongesteld. Het thema van de openingsexpositie is ‘Zilver en Mosterd’. In Doesburg wordt sinds de 15e eeuw mosterd geproduceerd.

Na de officiële opening krijgt professor Van Vollenhoven een rondleiding door het museum en spreekt hij met de verzamelaar die alle objecten aan het museum ter beschikking heeft gesteld.

