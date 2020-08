PRODUCER AND IMPORT PRICE INDEX FOR COMMODITY JULY 2020

(AGENPARL) – DANMARK, lun 17 agosto 2020

Producent- og importprisindeks for varer juli 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i juli 2020 faldet med 2,1 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 0,5 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 1,6 pct., men er ikke på niveau med faldene i årsudviklingerne fra marts, april og maj 2020, som var på hhv. 3,9, 5,4 og 5,6 pct. Det er hovedsageligt fald i energiforsyning og råstofindvinding på hhv. 25,4 og 20,1 pct., der fortsat driver den negative udvikling. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 3,1 pct. Det er 0,3 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,8 pct. For importprisindekset drives den negative udvikling hovedsageligt af et fald på 2,4 pct. i industri, der udgør den dominerende del af indekset. Faldet i råstofudvinding og energiforsyning, på hhv. 24,3 pct. og 76,0 pct. trækker indekset yderligere ned.

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Stadigt mindre fald i råstofindvinding

De seneste to måneder har faldene i årsudviklingerne for råstofindvinding været på et lavere niveau, end de var for marts, april og maj, hvor faldene for det samlede producentprisindeks var på hhv. 33,6, 40,1 og 46,0 pct., og for importprisindekset på hhv. 36,4, 56,0 og 45,3 pct. For det samlede producentprisindeks har faldene i årsudvikling for råstofindvinding for juni og juli været hhv. 25,5 og 20,1 pct. og for importprisindekset 28,5 og 24,3 pct. Årsudviklingerne for råstofindvinding i producent- og importprisindeksene skal ses i sammenhæng med betydelige bevægelser i den internationale oliepris.

Fortsat store fald i industri for importpriserne

Siden juli 2019 er importprisindeks for varer faldet med 3,1 pct., som hovedsageligt skyldes fald på 2,4 pct. i industri. Inden for industri er det bl.a. beklædnings-industri, elektronikindustri og metalindustri, der driver udviklingen. De seneste fire måneder har faldene i industri været på et højt niveau med fald på hhv. 1,9, 2,6, 2,2 og 2,4 pct. for månederne april, maj, juni og juli. For importprisindekset er faldet i industri i maj måned på 2,6 pct. det største fald siden december 2013.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Danmark lukkede ned 12 marts som følge af COVID-19. Trods nedlukningen har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. juli til 8. august. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til juni måned sidste år, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed.

Producent- og importprisindeks for varer 2016 2019 2020 Ændring Vægt-

forde-

ling Juli Maj. Juni Juli Juni 2020

– juli 2020

Juli 2019

– juli 2020

indeks 2015 = 100 pct. Producentprisindeks for samlet dansk produktion Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning 100,00 104,4 98,8 102,2 102,2 0,0 -2,1 Råstofindvinding og industri 92,61 103,3 99,8 102,4 102,8 0,4 -0,5 Råstofindvinding 4,30 104,5 61,1 77,6 83,5 7,6 -20,1 Industri 88,31 103,0 101,5 103,4 103,5 0,1 0,5 Energiforsyning 6,62 113,2 73,6 90,0 84,4 -6,2 -25,4 Vand-, kloak- og affaldsindustri 0,77 100,0 102,1 102,1 101,9 -0,2 1,9 Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning 100,00 107,4 99,1 102,4 101,8 -0,6 -5,2 Råstofindvinding og industri 84,75 105,5 101,6 102,8 103,0 0,2 -2,4 Råstofindvinding 7,01 98,0 65,0 74,8 78,4 4,8 -20,0 Industri 77,73 106,0 104,9 105,2 105,1 -0,1 -0,8 Energiforsyning 13,48 .. .. .. .. .. .. Vand-, kloak- og affaldsindustri 1,77 100,0 102,1 102,1 101,9 -0,2 1,9 Producentprisindeks for dansk produktion til eksport Råstofindvinding, industri og energiforsyning 100,00 101,8 98,1 101,6 102,0 0,4 0,2 Råstofindvinding og industri 98,59 101,6 98,5 102,0 102,5 0,5 0,9 Råstofindvinding 2,24 114,2 33,4 68,1 80,5 18,2 -29,5 Industri 96,35 100,9 99,3 102,1 102,3 0,2 1,4 Energiforsyning 1,41 .. .. .. .. .. .. Importprisindeks Råstofindvinding, industri, og energiforsyning 100,00 102,2 98,8 99,2 99,0 -0,2 -3,1 Råstofindvinding og industri 99,54 101,6 98,5 98,9 98,7 -0,2 -2,9 Råstofindvinding 2,29 124,6 74,6 89,6 94,3 5,2 -24,3 Industri 97,24 101,1 98,9 98,9 98,7 -0,2 -2,4 Energiforsyning 0,46 163,8 51,8 52,2 39,3 -24,7 -76,0

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.

Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.

Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.

Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Fonte/Source: https://www.dst.dk/nyt/30947