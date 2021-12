(AGENPARL) – mer 29 dicembre 2021 PROCEDURE DI EMERSIONE

DATI AGGIORNATI AL 29 DICEMBRE

Sono n. 3371 le procedure concluse dalla Prefettura di Verona (2508 con esito positivo e 863 con esito negativo) e 374 le convocazioni inviate per la stipula del contratto di soggiorno a partire dal 30 dicembre p.v.

Ancora da completare 606 procedure, attualmente oggetto di riesame da parte degli Enti componenti lo Sportello Unico (Questura e Ufficio del Lavoro/ITL) per questioni reddituali o per i motivi ostativi previsti dalla legge alla stipula del contratto di soggiorno.

Questo lo stato delle complessive 4351 istanze di emersione pervenute alla Prefettura di Verona, per far fronte alle quali è stata costituita una task force di personale interno e unità aggiuntive messe a disposizione dal Ministero dell’Interno e attuate ulteriore iniziative di collaborazione con gli Enti coinvolti nel procedimento, al fine di ottimizzare i tempi di lavoro.

Lo Sportello SUI, che opera senza soluzione di continuità anche nell’attuale periodo di festività natalizie, gestisce quotidianamente circa 40 appuntamenti, senza segnalate criticità e tempi di attesa.

Fondamentale, per l’attività svolta, è stata ed è la collaborazione offerta dalle Organizzazioni sindacali e dai Patronati, per accelerare la stipula dei contratti di soggiorno presso lo Sportello, evitando ritardi nella produzione della documentazione necessaria allo scopo.

Quanto sopra per la corretta comunicazione dei dati ufficiali relativi allo stato di avanzamento della procedura di emersione di cui l’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020.

Verona, 29 dicembre 2021

