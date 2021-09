(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 [Rijksoverheid]

Prinses Margriet gasthoofdredacteur weekblad Margriet

22 september 2021 – 09:30

RVD, nr. 267

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is deze week gasthoofdredacteur van weekblad Margriet. Het tijdschrift is vanaf 23 september verkrijgbaar. Naast een interview met de Prinses is er onder meer aandacht voor het recente werkbezoek aan SOS Kinderdorpen in Oostenrijk (RVD-bericht nr. 201), de Prinses Margriet-leerstoel en foto’s uit het privéalbum.

In 1999 was Prinses Margriet voor het laatst gasthoofdredacteur van het weekblad.

