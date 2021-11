(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 [Rijksoverheid]

Prinses Beatrix reikt Jantje Beton Prijs uit

11 november 2021 – 10:00

RVD, nr. 324

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden reikt woensdagmiddag 24 november in Culemborg de Jantje Beton Prijs uit. Jantje Beton kent deze prijs toe aan de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland.

Jantje Beton zet zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Jantje Beton wil bereiken dat alle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks in hun directe leefomgeving kunnen spelen en bewegen.

De Jantje Beton Prijs is ontstaan in 1978 en is vijf keer uitgereikt aan individuen die zich op een speciale manier hebben ingezet voor buitenspelen. Vanaf 2021 wordt de prijs iedere twee jaar uitgereikt aan een gemeente die er alles aan doet om kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten te laten spelen en bewegen. Uit alle inzendingen stellen een vakjury en een kinderjury een top-drie samen. De gemeenten Almere, Apeldoorn en Leiden maken dit jaar kans op de Jantje Beton Prijs.

Prinses Beatrix woont het plenaire programma bij en reikt samen met één van de leden van de kinderjury de Jantje Beton Prijs uit. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton.

