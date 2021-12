(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 [Rijksoverheid]

Prinses Beatrix positief getest op corona

4 december 2021 – 21:07

RVD, nr. 347

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is positief getest op corona. Prinses Beatrix heeft zich in verband met milde verkoudheidsklachten laten testen. De Prinses is thuis in isolatie en houdt zich aan de leefregels voor mensen die positief getest zijn. Personen die in nauw contact zijn geweest met Prinses Beatrix zijn geïnformeerd.

