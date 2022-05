(AGENPARL) – lun 02 maggio 2022 [Rijksoverheid]

Prinses Beatrix met Koningin Margrethe II bij viering 500 jaar Nederlandse boeren in Denemarken.

2 mei 2022 – 16:00

RVD, nr. 128

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezoekt samen met Hare Majesteit Koningin Margrethe II van Denemarken vrijdag 20 mei de regio Amager in Denemarken voor de viering van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken en honderd jaar Amager Museum. In 2021 en 2022 worden in Denemarken activiteiten georganiseerd die zowel de historische banden tussen Nederland en Denemarken onderstrepen, als de huidige samenwerking op landbouwgebied.

In 1521 nodigde de Deense Koning Christiaan II tuinders uit Waterland uit om zich vanwege hun landbouwkundige kennis in Denemarken te vestigen. De boeren kregen grond toegewezen bij het dorp Dragør op het eiland Amager. Dit lag destijds buiten Kopenhagen en vormt nu deel van het zuidelijk deel van de Deense hoofdstad. De tuinders voorzagen het Deense hof en de hoofdstad van groente, fruit en bloemen.

Na een ontvangst op het stadhuis van Dragør gaan Koningin Margrethe en Prinses Beatrix per koets naar het Amager Museum, gevestigd in een oude boerderij van nazaten van Nederlandse emigranten, voor de opening van de tentoonstelling ‘Amager’s private treasures’. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de lokale geschiedenis met veel aandacht voor de Nederlandse emigranten en bevat honderden objecten uit privécollecties van de inwoners van Amager. Na een korte wandeling arriveren de Koningin en Prinses bij de tentoonstelling ‘500 years of Dutch history on Amager’. De tentoonstelling laat zien hoe Nederlanders leefden en werkten. Naast een huisinrichting worden onder andere traditionele kostuums getoond. Aansluitend volgt een demonstratie van het traditionele Shrovetide-rijden met paarden.

Het bezoek wordt afgesloten bij de boerderij van de familie Seerup Hansen. Het is inmiddels de achttiende generatie van een van oorsprong Nederlandse familie, die op zowel traditionele als hedendaagse biologische wijze kruiden, groenten en bloemen teelt. Schoolklassen komen hier op bezoek en leren meer over biologische landbouw en in samenwerking met restaurantchefs worden culinaire evenementen georganiseerd. Koningin Margrethe en Prinses Beatrix krijgen uitleg over de teeltwijze en een rondleiding over de boerderij.

Prinses Beatrix nam in 1971 deel aan de viering van het 450-jarig jubileum. Koningin Wilhelmina was in 1922 met de Deense koning aanwezig bij de opening van het museum.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Programma in hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden):

09.45 uur Aankomst en ontvangst van Koningin Margrethe II en Prinses Beatrix bij het stadhuis van Dragør. Toespraken en boekoverhandiging.

10.05 uur Vertrek per koets naar het Amager Museum voor de opening van de tentoonstelling ‘Amager’s private treasures’. (zeer beperkte ruimte voor media)

10.35 uur Bezoek aan de Oude Museum Boerderij voor de tentoonstelling ‘500 years of Dutch history on Amager’. (zeer beperkte ruimte voor media)

11.05 uur Demonstratie traditionele Shrovetide-riding (ton-slaan) met paarden.

11.30 uur Aankomst en bezoek aan boerderij Seerupgaard.

12.00 uur Einde bezoek.

Meer informatie:

Nederlandse ambassade

Rijksvoorlichtingsdienst

