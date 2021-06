(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA: NESSUNA PRESIDENZA AI GAZEBO PER I CANDIDATI INDIPENDENTI MUNICIPALI

SUCCEDE AL MUNICIPIO XIII AD ARIANNA UGOLINI

“LE PRIMARIE: ESERCIZIO DI DEMOCRAZIA CHE CI VEDE ESCLUSI”

Oltre 1000 firme e tante associazioni non sono considerate un progetto politico valido se non si ha un candidato sindaco di riferimento alle primarie. E’ quanto accade alla candidata Arianna Ugolini (Municipio XIII) a pochi giorni dalle primarie del centrosinistra, in programma domenica 20 giugno a Roma. Il comitato delle primarie ha assegnato ieri la presidenza dei gazebo sede delle operazioni di voto ai rappresentanti dei vari aspiranti sindaco. Non sono state invece previste presidenze per i candidati indipendenti municipali, e nel caso del XIII Municipio per il comitato civico che supporta Arianna Ugolini. Un aspetto che nel regolamento delle primarie non è normato.

“Apprendiamo solo oggi”, afferma Arianna Ugolini, candidata civica per le primarie del centrosinistra nel municipio XIII, “la scelta del comitato centrale delle primarie di Roma di assegnare le presidenze dei gazebo nei singoli municipi, senza consultare il territorio e con un principio che esclude chi, come noi, non sostiene nessun candidato sindaco. Sono stata esclusa dalla scelta delle presidenze dei gazebo e dalla scelta dei luoghi dove posizionare i gazebo. Escludendo me non si esclude soltanto una candidata ma tutto il movimento civico e di associazioni che mi sostiene e che da giorni lavora per arrivare a un risultato importante per tutti”.

Una decisione definita “arbitraria, escludente, antidemocratica e non normata dal Regolamento delle Primarie” e per questo motivo il Comitato che supporta Arianna Ugolini ha annunciato un ricorso al Comitato dei Garanti perché “la democrazia o è un diritto per tutti o non lo è per nessuno”.

