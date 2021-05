(AGENPARL) – ven 28 maggio 2021 Prima e seconda rata Cosap e Cimp 2020: posticipate le scadenze al 31 luglio 2021. Zuin: “Una scelta per dare più liquidità a cittadini e imprese”

Con riferimento alle scadenze delle prime rate Cosap 2020 e Cimp 2020 previste per il 31 maggio e della seconda rata Cosap 2020 e Cimp 2020 previste per il 30 giugno, si informa che verrà proposta in approvazione alla Giunta comunale, nei prossimi giorni, un provvedimento di posticipo al 31 luglio di tutte le scadenze.

“Con tale provvedimento – precisa l’assessore al Bilancio Michele Zuin – diamo riscontro alle richieste che ci sono pervenute dagli operatori e posticipiamo ulteriormente le scadenze al fine di contribuire ad una ripresa che, con il miglioramento dei dati sanitari, ci auguriamo tutti, possa consentire ai cittadini e alle attività economiche di affrontare al meglio l’attuale situazione. L’Amministrazione comunale – continua l’assessore Zuin – si conferma ancora una volta vicina ai cittadini e alle attività economiche in questo difficile momento. Un’operazione che possiamo fare solo perché in questi anni abbiamo efficientato il bilancio dell’Ente, superando le criticità finanziarie”.

Venezia, 28 maggio 2021

