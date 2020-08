PRIMA DI DOMANI. A SETTEMBRE L’UNIONE MUSICALE PROPONE 10 CONCERTI IN CONSERVATORIO

(AGENPARL) – TORINO, sab 01 agosto 2020

Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria era forte il desiderio di condividere l’emozione della classica dal vivo in sala da concerto ed è stato bellissimo ritrovare l’affetto del pubblico nel corso della rassegna estiva!

Come regalo, in quest’annata così particolare, eccezionalmente l’Unione Musicale ha deciso di anticipare l’attività autunnale con una serie di dieci concerti che avranno luogo dal 22 al 30 settembre al Conservatorio.

Protagonisti saranno alcuni dei più bei nomi del concertismo italiano – il Trio di Parma, Pietro De Maria, Francesca Dego, Francesca Leonardi e Andrea Lucchesini – con i quali, nelle scorse stagioni, abbiamo intrapreso alcuni percorsi tematici. Innanzi tutto i festeggiamenti per l’anniversario beethoveniano con le integrali delle Sonate per pianoforte, dei Trii e delle Sonate per violino e pianoforte e poi il raffinato progetto di Andrea Lucchesini, che mette a confronto il ciclo delle Sonate per pianoforte di Schubert e i capolavori pianistici composti da Schumann negli anni Trenta.

A settembre riprendiamo questi fili rossi, intrecciandoli in una rassegna che abbiamo chiamato PRIMA DI DOMANI perché vuole essere una stuzzicante anticipazione della ricca programmazione autunnale, che partirà il 14 ottobre 2020.

I biglietti potranno essere acquistati da martedì 8 settembre 2020 preferibilmente online su www.unionemusicale.it oppure presso la biglietteria dell’Unione Musicale, in piazza Castello 29 (martedì e mercoledì ore 13-17, venerdì ore 10.30-14.30).

PRIMA DI DOMANI

10 concerti al Conservatorio Giuseppe Verdi

Conservatorio – piazza Bodoni – Torino

ore 17.30 e ore 21

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

TRIO DI PARMA

I Trii di Beethoven e Kagel

ore 17.30

Haydn Trio in sol maggiore Hob. XV n. 25

Kagel Trio n. 2

Beethoven Trio in si bemolle maggiore op. 11

ore 21

Haydn Trio in mi bemolle maggiore Hob. XV n. 31

Kagel Trio n. 2

Beethoven Trio in mi bemolle maggiore op. 70 n. 2

———-

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

PIETRO DE MARIA PIANOFORTE

Beethoven. Le Sonate per pianoforte – Un viaggio nel viaggio

ore 17.30

Beethoven

Sonata in fa minore op. 2 n. 1

Sonata in re maggiore op. 10 n. 3

Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a (Les adieux)



ore 21

Beethoven

Sonata in fa maggiore op. 10 n. 2

Sonata in re maggiore op. 10 n. 3

Sonata quasi una fantasia in mi bemolle maggiore op. 27 n. 1

Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a (Les adieux)



—————

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020

FRANCESCA DEGO VIOLINO – FRANCESCA LEONARDI PIANOFORTE

Beethoven. Le Sonate per violino e pianoforte

ore 17.30

Beethoven

Sonata in la minore op. 23

Sonata in do minore op. 30 n. 2

ore 21

Beethoven

6 Danze tedesche WoO 42

Rondo in sol maggiore WoO 41

Sonata in la maggiore op. 47 (Sonata a Kreutzer)



—————

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020

FRANCESCA DEGO VIOLINO – FRANCESCA LEONARDI PIANOFORTE

Beethoven. Le Sonate per violino e pianoforte

ore 17.30

Beethoven

Sonata in la maggiore op. 30 n. 1

Sonata in fa maggiore op. 24 (La Primavera)

ore 21

Beethoven

Sonata in mi bemolle maggiore op. 12 n. 3

Sonata in sol maggiore op. 96

—————



MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020

ANDREA LUCCHESINI PIANOFORTE

Schubert-Schumann

ore 17.30

Schubert

Sonata in la maggiore D. 959

Sonata in si bemolle maggiore D. 960

ore 21

Schubert

Sonata in la maggiore D. 959

Sonata in si bemolle maggiore D. 960

