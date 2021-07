(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 PREZZI: COLDIRETTI, INACCETTABILE SPECULAZIONE SUI MAIALI. “SUBITO UN TAVOLO DI FILIERA”

A rischio salumeria Made in Italy, da Prosciutto Parma a San Daniele fino al Veneto Berico Euganeo

3 luglio 2021 – Convocare al più presto un tavolo di filiera: la situazione è inaccettabile. Coldiretti denuncia la speculazione in atto sui prezzi dei maiali:” I valori riconosciuti agli allevatori non coprono neanche i costi di produzione in forte crescita”. Il comportamento di alcuni macelli che stanno unilateralmente tagliando i prezzi di ritiro dei suini dagli allevamenti nazionali sta provocando molte tensioni sul territorio. Non rispettare i prezzi della Commissione unica nazionale significa – spiega Ettore Prandini presidente di Coldiretti – mettere a rischio l’intera filiera e grandi prodotti di qualità come il Prosciutto di Parma e quello di San Daniele, insieme a tutte le altre eccellenze della salumeria italiana che vale 20 miliardi di fatturato e centomila posti di lavoro. Nello scrigno prezioso anche il prosciutto Veneto Berico Euganeo prodotto nella regione dove si concentra il 7% della produzione nazionale, pari ad un valore di 200 milioni di fatturato dato da 715mila capi suini, di cui 530mila certificati per le Dop, presenti in circa 500 allevamenti professionali attivi.

“Al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e a quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti chiediamo al più presto di convocare un tavolo di filiera per rilanciare il settore e tutelare il reddito dei nostri produttori” conclude Prandini nel chiedere che “si ponga immediatamente fine a tali comportamenti scorretti”.

