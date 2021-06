(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 Previdenza. de Bertoldi (FdI): governo rimborsi Casse professionisti per versamenti illegittimi

“Il governo deve rimborsare tutte le Casse previdenziali dei professionisti per versamenti dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale nel 2017 ed effettuati nel biennio 2012-2013. E’ inaccettabile che sia considerato illegittimo solo il versamento della Cassa dei dottori commercialisti, così come risulta dalla risposta di oggi del Ministero dell’Economia alla mia interrogazione in cui ha fornito un’interpretazione restrittiva della sentenza della Corte costituzionale”.

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze di Palazzo Madama, al termine dei lavori della Commissione.

“Il ricorso effettuato da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – osserva de Bertoldi – che ha richiesto la restituzione di 3,5 milioni di euro, ha determinato il ricorso di ulteriori istituti pensionistici privati, come la Cassa forense, che aveva richiesto la restituzione di oltre un milione di euro o dei periti industriali, che aveva presentato istanza di rimborso, per gli anni 2012 e 2013, per complessivi circa 500.000 euro”.

“Fratelli d’Italia – conclude de Bertoldi – si impegnerà per far ristabilire un criterio di equità, quella del Ministero è infatti un’interpretazione discriminante nei confronti delle altre Casse di professionisti coinvolte per le quali chiediamo analogamente la restituzione delle somme già versate”.

