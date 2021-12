(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Missione IXPE: NASA e Agenzia Spaziale Italiana ancora insieme nello spazio con la tecnologia made in Italy di INFN e INAF

Lanciato all’alba il telescopio spaziale con a bordo tre importanti strumenti realizzati in Italia. Farà studi basati sulla polarimetria nei raggi X

Roma, 9 dicembre 2021 – Tanta scienza italiana a bordo del satellite IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) nato dalla collaborazione esclusiva tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che è decollato puntualmente questa mattina alle 7.00 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida. Per il lancio è stato utilizzato un vettore Falcon 9 della società privata SpaceX. Al lancio hanno assistito in presenza il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e l’Amministratore della NASA, Bill Nelson.

IXPE è la prima missione interamente dedicata allo studio dell’universo attraverso la polarizzazione dei raggi X e per farlo utilizzerà una tecnologia tutta “made in Italy”. A bordo di IXPE sono installati 3 telescopi con rivelatori finanziati dall’ASI e sviluppati da un team di scienziati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Il ‘cuore’ dei telescopi a bordo di IXPE è rappresentato dai tre Gas Pixel Detector: rivelatori di nuova generazione che sfruttano una tecnologia sviluppata nel corso degli ultimi 15 anni e che si avvale delle competenze maturate dall’INFN nel campo della fisica delle particelle e dall’INAF nello studio dell’Universo nelle Alte Energie. Grazie alla sua tecnologia innovativa, IXPE potrà misurare non solo l’immagine e l’energia delle sorgenti celesti ma potrà anche ricavare, per la prima volta, indicazioni dirette sulle caratteristiche dei campi elettromagnetici ad esse associati.

“La NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gli Stati Uniti e l’Italia hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale su missioni spaziali di successo e la missione IXPE rappresenta un altro esempio virtuoso – ricorda il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia – della capacità italiana di lavorare con partner internazionali per la crescita delle attività spaziali a livello globale. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, di essere riusciti a consegnare puntualmente l’innovativa strumentazione scientifica di IXPE, nonostante la sfida della pandemia: una vera dimostrazione di eccellenza del team italiano della missione. Adesso la parola passa alla scienza, a nuove scoperte rese possibili dall’impegno spaziale del nostro Paese!”

“IXPE osserverà l’universo sotto una luce nuova, nel vero senso della parola, e ciò che gli consentirà di farlo è il suo innovativo ‘cuore’ tecnologico tutto italiano, frutto di un lungo e importante lavoro di ricerca e sviluppo condotto completamente in house nei nostri laboratori delle Sezioni INFN di Pisa e Torino”, sottolinea Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. “Dobbiamo essere orgogliosi dell’avvio di questa missione, ancor più nella difficile contingenza in cui abbiamo operato per portare a termine il lavoro entro i tempi di programma: desidero, quindi, rivolgere anche un riconoscente ringraziamento a tutti coloro che lo hanno permesso”, conclude Zoccoli.

“La missione IXPE in collaborazione con la NASA rappresenta un fondamentale traguardo che valorizza la grande tradizione dell’astrofisica italiana nello studio dell’Universo con i raggi X e gamma come già successo con le missioni spaziali BeppoSAX, AGILE e la partecipazione a Fermi ” dice Marco Tavani, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e prosegue “La comunità astrofisica delle alte energie aspettava da decenni uno strumento di polarimetria-X. Ora l’Italia realizza il cuore della missione IXPE e sarà entusiasmante vederne i primi risultati: un momento a lungo atteso che siamo certi non deluderà le aspettative.”

Il satellite è stato posto su un’orbita equatoriale circolare a circa 600 km di quota con una inclinazione di soli 0,2 gradi. Durante i primi due anni di missione, IXPE aprirà una nuova ‘finestra’ astrofisica effettuando per la prima volta misure altamente sensibili di polarizzazione da sorgenti celesti che emettono in raggi X. I principali target della missione saranno nuclei galattici attivi (AGN), microquasars, pulsar e pulsar wind nebulae, magnetar, binarie nei raggi X, resti di supernova e centro galattico. IXPE fornirà misure contemporanee di polarizzazione, variabilità, spettrali e immagini, permettendo così di studiare la geometria e i processi fisici di emissione di radiazione e accelerazione di particelle, in ambienti con campi magnetici e gravitazionali estremi.

IXPE è una missione congiunta NASA/ASI, selezionata dalla NASA il 3 gennaio 2017 e che fa parte del programma spaziale SMEX (Small Mission Explorer). Grazie al contributo della componente industriale OHB-I l’ASI è riuscita a consegnare alla NASA i modelli di volo nei tempi stabiliti, come richiesto dalla partecipazione ai programmi spaziali SMEX.

L’ASI oltre a gestire la partecipazione italiana al programma IXPE fornisce la Base di Malindi in Kenya come Stazione di Terra primaria per il tracking del satellite supportata anche da Telespazio e lo Space Science Data Center (SSDC) presso la sede dell’Agenzia a Roma per le attività di elaborazione e analisi scientifica dei dati.

Il contributo dell’INFN alla missione IXPE

L’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato responsabile della realizzazione dei rivelatori del progetto IXPE, in particolare della progettazione, realizzazione, test e qualifica spaziale delle Detector Unit di volo.

Le Detector Unit (DU) sono i “mattoncini” fondamentale del piano focale e su IXPE ne volano tre, identiche, ciascuna delle quali comprende un Gas Pixel Detector e l’elettronica associata, oltre a un certo numero di elementi ancillari, come le sorgenti di calibrazione di bordo. In poco più di tre anni – dall’approvazione della NASA nel 2017 alla consegna dell’ultima DU a inizio 2020) è stata portata a termine dall’INFN con un lavoro completamente in house la progettazione elettronica, meccanica e termo-strutturale delle Detector Unit, sono stati costruiti e testati i rivelatori, e quindi integrate e qualificate le stesse Detector Unit.

Il Gas Pixel Detector (GPD) è il “cuore” dello strumento e l’elemento abilitante che rende possibile la missione. Mentre il cuore tecnologico del rivelatore stesso è un chip elettronico di lettura sviluppato interamente nei laboratori dell’INFN, che funziona come una sorta di “macchina fotografica” per tracce di elettroni di bassa energia. La principale sfida nella sua realizzazione è consistita nel riuscire a raggiungere la granularità necessaria per ricostruire la morfologia di queste tracce microscopiche e derivarne la direzione, che è il link diretto con la polarizzazione della radiazione incidente che si vuole misurare. La difficoltà risiedeva nel mettere insieme una serie di requisiti contrastanti e difficilmente conciliabili: un dispositivo a pixel segmentato molto finemente (50 micron di passo) che fosse allo stesso tempo di grande area per lavorare al fuoco di un’ottica a raggi X, che potesse essere letto velocemente, dotato di un’elettronica a bassissimo rumore e a basso consumo per poter operare nello spazio. Era inoltre necessaria un’elettronica di lettura che fosse in grado di guidare ed estrarre il segnale per la successiva analisi, che dal punto di vista tecnico è un’impresa tutt’altro che trascurabile. Una delle caratteristiche peculiari del chip è la capacità di selezionare automaticamente la regione al suo interno in cui un elettrone ha lasciato la traccia: per tornare al parallelo con la macchina fotografica, sarebbe come avere un CCD (Charged Coupled Device) intelligente che seleziona da solo in una foto l’oggetto che interessa. Questo permette di abbattere significativamente il tempo di lettura. Questo chip è il risultato di un processo di R&D durato anni che, attraverso la progettazione e la realizzazione di tre generazioni di chip (via via più grandi e performanti), ha portato alla versione attuale, che ha già volato su PolarLight permettendo di testare la tecnologia e programmare la missione di polarimetria IXPE. Il successo tecnologico dimostrato dalla missione PolarLight ha quindi segnato il coronamento di un lungo programma di R&D che ha permesso di portare per la prima volta nello spazio una nuova tecnologia tutta italiana.

Sia le DU sia i GPD sono stati assemblati sfruttando le camere pulite, i gruppi delle alte tecnologie e le officine delle Sezioni INFN di Pisa e Torino.

L’INFN ha coordinato le attività di sviluppo dei tool di simulazione e di analisi scientifica, messi a disposizione dell’intera Collaborazione IXPE, secondo il modello di lavoro tipico delle Collaborazioni degli esperimenti di fisica delle alte energie.

