(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Fisica per bambini: 4 giorni di esperimenti e giochi online

Oggi alle 10.30 inizia il Summer Camp del progetto INFN Kids dedicato a bambini e bambine di 8-11 anni. Per tutta la settimana dal 12 al 15 luglio, la mattina dalle 10.30 saranno proposti nuovi video su YouTube per arricchire di scienza questi primi giorni di vacanze estive. Il titolo è Summer Waves. Racconti di suoni luci e particelle fantastiche! e il tema sono le onde, ma non solo quelle del mare, piuttosto le onde elettromagnetiche, come la luce, o quelle sonore, fino ad arrivare a onde ancora più misteriose: le onde gravitazionali.

Come l’edizione 2020, anche quest’anno il Summer Camp si svolgerà online e coinvolgerà molti ricercatori e ricercatrici dell’INFN che parleranno delle onde e faranno esperimenti, riproducibili anche a casa.Il primo giorno, lunedì 12 luglio, si parlerà di cosa sono le onde e come crearle e studiarle con una wave machine fatta in casa. Nella giornata di martedì, invece, si racconterà delle onde sonore e del rumore del mare. Per poi continuare mercoledì 14 parlando di onde elettromagnetiche, raggi X e ultravioletti, e finire con le misteriose onde gravitazionali.

INFN Kids è un progetto dell’INFN che racchiude le attività di diverse sezioni dedicate ai bambini, ai loro genitori e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Precisamente sono coinvolte le sezioni di Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Padova, Pavia, Torino, e i quattro Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati, del Gran Sasso, di Legnaro e del Sud.

