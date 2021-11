(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Gentile collega,

Ti segnalo che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali IRPPS, entrambi partner del network europeo “GENERA – Gender Equality Network in the European Research Area”, per l’anno scolastico 2021/2022, bandiscono un concorso per le scuole secondarie di II grado sul tema “DONNE E RICERCA IN FISICA: opportunità, ostacoli e sfide”. Gli studenti e le studentesse partecipanti dovranno realizzare e presentare un video di 5 minuti sul rapporto tra le donne e la ricerca scientifica.

L’obiettivo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della parità di genere nella ricerca scientifica e fornire un’occasione per approfondire la conoscenza delle opportunità che lo studio della fisica offre.

È possibile iscriversi entro il 20 febbraio 2022 e inviare gli elaborati entro il 21 marzo 2022.

I vincitori e le vincitrici avranno la possibilità di visitare per due giorni una struttura o un laboratorio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e i loro video saranno presentati nel corso di un evento previsto nel mese di maggio 2022 a Roma, in occasione di una giornata dedicata alla fisica e al ruolo delle donne in questa disciplina.

Qui trovi la [news completa e maggiori informazioni](https://home.infn.it/it/scuola/news-scuola/4614-al-via-il-concorso-per-le-scuole-sul-rapporto-tra-donne-e-ricerca-scientifica).

