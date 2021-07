(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 21 luglio 2021

comunicato stampa

Presidio del territorio da nord a sud e sicurezza urbana nelle ore notturne: dalle spiagge ai viali delle regine, fino alla statale 16

Continua l’azione di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale che nella serata di ieri ha messo in atto un altro servizio serale, finalizzato alla sicurezza urbane sulla spiaggia e nelle zone più sensibili della città.

Un intervento coordinato da più reparti della municipale che ha visto in azione 11 agenti in tutto di cui 5 in abiti civili della squadra di Polizia Giudiziaria, 2 unità cinofile e altri 4 con pattuglie operanti in divisa, iniziato prima dal controllo dei parchi, delle aree verdi cittadine e in alcune strutture edilizie abbandonate come l’Hotel chiuso denominato “Dreem” a Miramare e la colonia Enel a Marebello.

