Presidente Revisori dei Conti: candidature aperte fino al 4 ottobre

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, l’elezione spetterà al Consiglio comunale tra chi avrà fatto domanda

Con la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021 / 2024, anche il Comune di Casale Monferrato dovrà attenersi alle nuove modalità introdotte dal decreto fiscale 2020.

Se in passato i tre membri che componevano il Collegio erano sorteggiati nelle Prefetture di competenza da un elenco costituito a livello regionale, ora solo due membri saranno sorteggiati (questa volta da elenchi provinciali e non più regionali), mentre il terzo, che rivestirà la carica di presidente, sarà eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

Per raccogliere le candidature da sottoporre al Consiglio comunale è stato quindi pubblicato un avviso pubblico: potranno presentare la propria istanza entro il 4 ottobre i soggetti iscritti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’avviso completo e il modello di candidatura: www.comune.casale-monferrato.al.it/PresidenteRevisori2124.

Casale Monferrato, 22 settembre 2021

