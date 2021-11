(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 “Lo scorso 20 agosto abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Presidente ci unisca non ci divida. A quando una moral suasion per difendere i diritti di chi ha scelto di non vaccinarsi?”. Nonostante il sollecito del 26 settembre dal Colle non ci è ancora pervenuta alcuna risposta. Il silenzio del Presidente della Repubblica ci sembra imbarazzante.”

Sindacato dei Militari

