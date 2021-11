(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Presentazioni CIV e FedermotoTV

Dati 2021 e novità 2022

La Federazione Motociclistica Italiana è lieta di invitarti alle Presentazioni del Media Value CIV 2021 e di FedermotoTV che si terranno

Mercoledì 24 novembre

dalle ore 14.00

EICMA – Stand FMI (Pad. 13, spazio S86)

E’ prevista la presenza del Presidente FMI Giovanni Copioli. Durante l’evento verrà evidenziata l’ottima crescita del Campionato Italiano Velocità da un punto di vista mediatico, sportivo e organizzativo. Inoltre saranno anticipate alcune novità previste per la prossima stagione. Successivamente verrà presentata in anteprima FedermotoTV, l’innovativa piattaforma interamente dedicata al motociclismo dove Tesserati e appassionati troveranno esclusivi contenuti video dedicati alla loro passione.

Per potersi recare allo stand FMI è necessario essere in possesso del pass di accesso a EICMA.

