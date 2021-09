(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Presentación del proyecto de la nueva Embajada y Residencia de Italia en Santo Domingo

Il 10 Agosto l’Ambasciatore Andrea Canepari presso la Camera di Commercio Dominico Italiana, alla presenza di autorità del governo dominicano ed i principali vertici del mondo economico e culturale del paese ha presentato il progetto vincitore per il nuovo complesso edilizio che ospiterà le cancellerie, la residenza dell’Ambasciatore, una sala multi-evento per 100 ospiti e altre funzioni ausiliarie.

Il lotto scelto per la costruzione è ubicato nella Calle Rafael Augusto Sanchez nel quartiere di Naco. Il terreno ha un’estensione di 13’000 metri quadrati e ospita attualmente un edificio della superfice di circa 1’600 mq, degradato al punto tale da rendere impossibile la sua ristrutturazione se non a costi molto alti. Risulta quindi più economica la demolizione per far spazio ad un edificio moderno orientato alla minimizzazione dell’invasività ambientale.

L’Ambasciatore d’Italia Andrea Canepari ha nuovamente ribadito che la nuova residenza e i nuovi uffici dell’ambasciata saranno intitolati ad Angiolino Vicini Trabucco, donatore all’Italia di questo terreno e dei vecchi uffici dell’Ambasciata.

El 10 de agosto, el Embajador Andrea Canepari presentó en la Cámara de Comercio Domínico-Italiana, en presencia de las autoridades gubernamentales dominicanas y de los principales líderes empresariales y culturales del país, el proyecto ganador del nuevo complejo de edificios que albergará la cancillería, la residencia del Embajador, un salón de eventos múltiples para 100 invitados y otras funciones auxiliares.

La parcela elegida para la construcción está situada en la calle Rafael Augusto Sánchez, en el sector de Naco. La parcela tiene una superficie de 13.000 metros cuadrados y actualmente alberga un edificio con una superficie de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, que se ha deteriorado hasta tal punto que sería imposible renovarlo salvo con un coste muy elevado. Por lo tanto, es más económico demoler el edificio para dar cabida a un edificio moderno con un impacto medioambiental mínimo.

El Embajador de Italia, Andrea Canepari, reiteró que la nueva residencia y las oficinas de la Embajada llevarán el nombre de Angiolino Vicini Trabucco, quien donó el terreno y las antiguas oficinas de la Embajada a Italia.

Riconoscimento dell’avvocato Guillermo Rodriguez Vicini, nipote di Angelino Vicini. Il signor Guillermo Rodriguez Vicini è stato riconosciuto per il suo contributo alla comunità domenicana italiana con il conferimento dell’ onorificenza di Gran Ufficiale dell’ Ordine della Stella D’Italia, essendo questo il più alto grado dell’Ordine al Merito, il cui principale esponente è il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Santo Domingo, 29 maggio 2019.

Reconocimiento al abogado Guillermo Rodriguez Vicini, nieto de Angelino Vicini. El Señor Guillermo Rodriguez Vicini fue reconocido por su aporte a la comunidad dominico italiana con la condecoración: de Gran Ufficiale dell’ Ordine della Stella D’Italia, siendo este el grado más alto del Orden de mérito, cuyo eje principal es el Presidente de la República Italiana, el Sr. Sergio Mattarella. Santo Domingo, 29 de mayo 2019.

Durante la presentazione è stato precisato che questo progetto non è stato ancora approvato e dalle competenti autorità e non può pertanto essere in alcun modo pensato come definitivo.

L’idea progettuale che è stata scelto tra quelle proposte per lo sviluppo del progetto finale si fonda su tre cardini: la riduzione del consumo, la sostenibilità nell’approvvigionamento per la costruzione e per l’esercizio e la sicurezza, grazie anche all’isolamento sismico.

Il progetto ambisce a riflettere in modo sobrio i valori dell’architettura e del design italiano nelle forme e nella scelta dei materiali. I tre volumi che articolano la forma di progetto si incastrano gli uni con gli altri attraverso un sofisticato rapporto di pieni e vuoti che viene enfatizzato dalle differenti scelte tecnologiche e costruttive caratterizzanti l’edificio.

Anche le scelte tecnologiche fanno risaltare il valore della conoscenza e della ricerca che contraddistingue l’Italia. Si ipotizza infatti di sfruttare l’energia solare per garantire all’edificio una sostanziale indipendenza energetica grazie a pannelli fotovoltaici e ad accumulatori di ultima generazione. L’involucro sarà reso passivo tramite tetti ad alta riflettenza e parti verdi. Sono incluse le tecnologie di climatizzazione passiva (ventilazione naturale) per ridurre ulteriormente la domanda energetica. Benché non sussistano vincoli specifici il layout funzionale è stato studiato per mantenere la maggior parte degli alberi di alto fusto; lo studio del giardino contribuisce ad un microclima favorevole. Le finestrature saranno studiate per attenuare l’effetto serra attraverso l’uso di vetri “a controllo solare” (“selettivi”).

Sarà previsto un impianto di potabilizzazione dell’acqua destinato sia a migliorare la qualità dell’acqua che a garantire uno stoccaggio adeguato ad eventuali disservizi dell’acquedotto.

Per le pavimentazioni e i rivestimenti interni verranno adottati materiali ricomposti ecocompatibili ed ecosostenibili che adottino l’uso del biossido di titanio combinato con argento, mantiene tutte le proprietà fotocatalitiche. L’automazione degli impianti contribuirà al controllo dei consumi e alla sicurezza.

Si prevede l’adozione tecnologie anti-tifone, anti-esplosione e anti-simiche per garantire la funzionalità della struttura anche nello scenario emergenziale conseguente a eventi estremi.

Durante la presentación se aclaró que este proyecto aún no ha sido aprobado por las autoridades competentes y, por tanto, no puede considerarse en modo alguno como definitivo.

La idea de diseño que se eligió entre las propuestas para el desarrollo del proyecto final se basa en tres pilares: la reducción del consumo, la sostenibilidad del suministro para la construcción y la explotación, y la seguridad, gracias también al aislamiento sísmico.

El proyecto pretende reflejar los valores de la arquitectura y el diseño italianos en las formas y la elección de los materiales de forma sobria. Los tres volúmenes que articulan la forma del proyecto encajan entre sí mediante una sofisticada relación de espacios llenos y vacíos que se ve acentuada por las diferentes opciones tecnológicas y constructivas que caracterizan al edificio.

Las opciones tecnológicas también ponen en evidencia el valor del conocimiento y la investigación que distinguen a Italia. El plan consiste en aprovechar la energía solar para garantizar la independencia energética del edificio, gracias a paneles fotovoltaicos y acumuladores de última generación. La envoltura se hará pasiva mediante techos de alta reflectividad y partes verdes. Se incluyen tecnologías de climatización pasiva (ventilación natural) para reducir aún más la demanda de energía. Aunque no hay limitaciones específicas, la disposición funcional está diseñada para mantener la mayoría de los árboles altos; el diseño del jardín contribuye a un microclima favorable. Las ventanas se diseñarán para mitigar el efecto invernadero mediante el uso de vidrios de “control solar” (“selectivos”).

Se instalará un sistema de purificación del agua para mejorar su calidad y garantizar un almacenamiento adecuado en caso de escasez de agua.

Para los suelos y los revestimientos interiores se adoptarán materiales recompuestos ecocompatibles y ecosostenibles, utilizando dióxido de titanio combinado con plata, que conserva todas las propiedades fotocatalíticas. La automatización de los sistemas contribuirá al control del consumo y la seguridad.

Se adoptarán tecnologías antitifón, antiexplosión y antisímicas para garantizar la funcionalidad de la estructura incluso en el escenario de emergencia tras eventos extremos.

Vi invitiamo a visualizzare il video del progetto/ Le invitamos a ver el vídeo del proyecto: [https://youtu.be/0oKWEbxu5Ko](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=ff4d823625&e=0a08d43594)

