(AGENPARL) – ven 24 settembre 2021 Capitano Teresa MESSORE

È sposata e ha due figli.

Capitano TAMARA NICOLAI

di origini sarde, 36enne, da lunedì è al comando della Compagnia Carabinieri di Perugia.

Già maresciallo dei Carabinieri, dal 2009 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e a seguire la Scuola Ufficiali a Roma ove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine del percorso formativo ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viareggio, poi quello di Siracusa.

Capitano VITTORIO JERVOLINO

nato a Bologna nel 1992, ha frequentato i corsi di formazione presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Capitano Simone ALFANO

è nato a Salerno e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2010.

Capitano Luca BATTISTELLA

– agosto 2011 – agosto 2013 frequentatore 193° Corso dell’Accademia Militare di Modena;

– settembre 2013 – luglio 2016 frequentatore Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (conseguimento laurea Magistrale in Giurisprudenza);

– agosto 2016 – giugno 2017 Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze;

– giugno 2017 – agosto 2019 Comandante di Plotone presso l’Accademia Militare di Modena;

– settembre 2019 – settembre 2021 Comandante Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale;

🔊 Listen to this