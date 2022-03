(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Buongiorno.

Si segnala che il presidente dell’Inps Pasquale Tridico parteciperà al dibattito sul linguaggio in tema di disabilità e persone con disabilità che si terrà giovedì 24 marzo alle 17.00 presso la Camera dei Deputati, palazzo Theodoli, e in diretta web Tv e canali social della Camera, in streaming dai canali di Radio Radicale.

Interverranno il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il ministro per le disabilità Erika Stefani, il presidente di Intesa SanPaolo Gian Maria Gros-Pietro e il Senatore Primo di Nicola.