(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5181

6 settembre 2021

Presentazione della docuserie web di promozione turistica

L’11 settembre alle ore 20 al Teatro Radar con il concerto di “Gaetano Partipilo and Boom Collective”

Con una serata evento in programma sabato 11 settembre alle ore 20 al Teatro Radar di Monopoli sarà presentata la docuserie web di promozione turistica della Città di Monopoli promossa per rilanciare il settore turistico dopo la pandemia da Covid19.

Protagonista della docuserie è il giovane attore Emanuel Caserio, noto al pubblico per il personaggio di Salvatore Amato nella soap opera di Rai Uno “Il Paradiso delle Signore”. Durante la serata saranno presentati i 5 episodi da 180 secondi girati nella scorsa primavera e che nelle prossime settimane saranno diffusi attraverso diversi canali di comunicazione web.

Il progetto sviluppato dalla Traipler srl, società pugliese che si aggiudicata il servizio di ideazione, realizzazione e produzione di un progetto di comunicazione e promozione a mezzo video della Città di Monopoli, prevede oltre alla docuserie web anche 30 tip guides che consentono di scoprire la città in ogni sua peculiarità (costa, patrimonio e luoghi di cultura, centro storico, campagna, tradizioni, etc.) e un podcast di 5 puntate che sarà disponibile su Spotify.

La presentazione avverrà alla presenza del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, dell’Assessore al Turismo, Cristian Iaia, e dell’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci. Parteciperanno i responsabili della Traipler srl, l’attore Emanuel Caserio e tutti i protagonisti della docuserie.

Seguirà un concerto Jazz del Costa dei Trulli Festival: “Gaetano Partipilo and Boom Collective” con Angela Esmeralda (voce), Gaetano Partipilo (alto sax e tastiere), Seby Burgio (pianoforte e tastiere), Giuseppe Bassi (contrabbasso) e Dario Congedo (batteria).

All’evento si accede solo per invito.

🔊 Listen to this