(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 dell’Agricoltura

marzo 2022

sabato e domenica

venerdì

Nel corso delle oltre 40 edizioni,

Agrimont

è diventata la più completa

mostra dell’agricoltura di montagna, riferimento per l’agricoltura

montana bellunese e del Triveneto in sinergia con la Marca Trevigiana,

bacino d’utenza sia di espositori sia di visitatori. Dopo i positivi risultati

dell’ultima edizione che ha ribadito il grande interesse degli operatori

per la manifestazione,

Agrimont

si conferma l’occasione ideale per

le aziende espositrici per presentare in forma professionale le novità

del mercato in fatto di

macchinari, attrezzature, prodotti e servizi

tutte le attività legate alla

coltivazione

della terra, alla

forestazione

riscaldamento naturale.

Agrimont

il mondo rurale montano

presenta tutto ciò che lo rende unico: dalle macchine e attrezzature

per i lavori agricoli in pendenza, alle tecniche e ai prodotti per la cura

e manutenzione del territorio sino alle produzioni agroalimentari

di eccellenza tipiche dell’agricoltura di montagna, come formaggi,

miele e insaccati. Presente anche il comparto zootecnico: da sempre

l’allevamento del bestiame rappresenta un settore strategico per

l’agricoltura e l’economia del territorio montano. Un padiglione

dedicato alla zootecnia ospita ogni anno la tradizionale rassegna

delle principali razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole allevate in

provincia di Belluno.

Dopo lo stop del 2020 e l’edizione digitale del

Forum dell’agricoltura

di montagna

Dolomiti, ritorna, come da tradizione all’inizio della primavera,

AGRIMONT la Fiera dell’agricoltura di montagna

attesa dagli

imprenditori e dagli operatori del mondo agricolo montano e dal

pubblico di fedeli appassionati, gli hobby farmer, che visitano la

manifestazione con tante aspettative in cerca di novità e proposte.

da frutto, con i prodotti e le piccole attrezzature da utilizzare nella

2/!”))},/1,”!”)$&/!&+,!& 0 ,*-)”1)/00″$+ot&”/

vuole essere infatti anche un appuntamento per gli appassionati

di attività green rispondendo così alle esigenze del momento.

Durante le lunghe settimane di lockdown ci siamo infatti ritrovati

a riscoprire l’importanza di avere uno spazio all’area aperta: un

giardino, un balcone, un terrazzo dove poter trascorrere il nostro

tempo dedicandoci al giardinaggio, creando un orto o un piccolo

vivaio, scoprendo e cimentandoci con il nostro pollice verde o

semplicemente dove trascorrere delle ore all’aria godendoci la luce,

mantenendo un contatto con la natura.

Numerosi gli

eventi collaterali: convegni e approfondimenti su temi

di attualità per il settore,

corsi di formazione per gli operatori agricoli

e per gli hobbisti del green (potatura, innesto, utilizzo in sicurezza

della motosega), incontri tecnico-professionali in collaborazione

con le Associazioni di categoria e la celebrazione della Giornata

dell’Apicoltura di montagna.

La Mostra dell’agricoltura di montagna

per la custodia e la cura del territorio montano

Giardini e balconi

Agrimont ospita le Assemblee e i convegni di Apimarca e Apidolomiti

PERIODICITA’

ESPOSITORI (edizione 2019)

278 marchi aziendali

141 espositori diretti provenienti da 14 Regioni italiane

(Abruzzo,

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige,

Umbria, Veneto)

13 Paesi esteri rappresentati

(Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,

Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Slovenia, Stati Uniti,

Svezia, Svizzera, Turchia)

VISITATORI (edizione 2019)

Oltre 24.000

SUPERFICIE ESPOSITIVA

SETTORI ESPOSITIVI

Prodotti, attrezzature e macchine per l’agricoltura e la

zootecnia

di montagna

Attività forestali e macchine per i lavori boschivi e la lavorazione

Prodotti tipici locali e regionali

Agriturismo e turismo rurale

Gestione dell’ambiente e del territorio

Florovivaismo e giardinaggio

Apicoltura

Riscaldamento naturale

Erboristeria

Macchine per il movimento terra

Stampa tecnica

I numeri di Agrimont

Bee mountain Friendly!

24.000 Visitatori

278 Marchi Aziendali

nel 2019

A 7 KM DALL’ USCITA DELL’ AUTOSTRADA A27 DI CORTINA,

COLLEGATO DALLA STRADA STATALE 51

A UN’ ORA DI AUTO DA VENEZIA

E DAGLI AEROPORTI INTERNAZIONALI DI VENEZIA E TREVISO

AMPI PARCHEGGI

I – 32013 LONGARONE (BL)