(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 [Ministerie van Defensie]

Presentatie Nederlandse Invictus Games Team

9 maart 2022 – 14:36

Defensie presenteert zaterdag 12 maart het Nederlandse Invictus Games Team aan de media in het Zuiderpark in Den Haag. 28 (voormalig) militairen komen namens Nederland uit tijdens de Invictus Games. Dit internationale sportevenement vindt plaats van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag. De Games hadden plaats moeten vinden in 2020, maar zijn door corona twee keer uitgesteld. Vanwege de Russische inval in Oekraïne heeft de teampresentatie een sober karakter.

De deelnemers betaalden voor onze vrede en veiligheid een hoge prijs. Ze zijn tijdens het werken bij Defensie fysiek en/of mentaal gewond geraakt of ziek geworden. Tijdens de Invictus Games staan hun persoonlijke doelen centraal en zetten ze sport in om deze doelen te behalen. Zij tonen de kracht van sport en wat het betekent om invictus –onoverwinnelijk- te zijn. Defensie is trots op deze mannen en vrouwen. Zij laten zien wat denken in mogelijkheden betekent en welke meerwaarde zij Defensie en Nederland bieden.

Ook familie en vrienden maken een essentieel deel uit van de Invictus-gedachte. Door samen dit evenement te beleven, kunnen zowel de gewonde militair als hun thuisfront weer een volgende stap zetten en naar de toekomst kijken.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

U bent van harte uitgenodigd om zaterdag 12 maart 2022 aanwezig te zijn bij de teampresentatie van het Nederlandse Invictus Games Team op de Sportcampus in het Zuiderpark. Adres: Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 (houd voor navigatie nummer 69 aan), 2533 SR Den Haag.

Programma

13.30 uur: Ontvangst media

14.00 uur: Welkomstwoord Chief of Mission, kolonel der mariniers Stefan Nommensen

14.05 uur: Toespraak Wethouder Sport gemeente Den Haag Hilbert Bredemeijer

14.10 uur: Toespraak Commandant der Strijdkrachten Generaal Onno Eichelsheim

14.15 uur: Teampresentatie door Teammanager Edwin de Wolf

14.55 uur: Toespraak Voorzitter Invictus Games Den Haag Mart de Kruif

15.00 uur: Mediamoment (gelegenheid voor interviews en foto’s)

15.35 uur: Fotomoment van het Nederlandse Invictus Team