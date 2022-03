(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Presentati i piani integrati al PNRR “PIU’ SPRINT”: 34 interventi in 28 Comuni del territorio metropolitano. A Tessera il Bosco dello Sport. Brugnaro: “Per me un sogno. Venezia avrà un nuovo epicentro di sport, socialità e sostenibilità”

Un investimento di 333 milioni di euro distribuiti su 28 Comuni della Città Metropolitana, con il progetto trainante che prende il nome di “Bosco dello Sport”, a sottolinearne le finalità sportive, di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale.

Sono stati presentati questa mattina nell’auditorium della Città metropolitana di Venezia i Piani integrati PIU’ SPRINT, che attraverso i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza si pongono molteplici obiettivi: dalla promozione di servizi sportivi e socio culturali allo sviluppo di attività di aggregazione; dalla rinascita delle periferie alla rigenerazione di parchi e giardini scolastici.

La scelta di realizzare un polo sportivo è stata dettata non solo dalla volontà di rivitalizzare le città di Venezia in tutte le sue componenti, ma per la natura inclusiva tipica delle attività sportive, intese non solo come strumento di benessere psico fisico e prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che possa permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all’attrattività per i giovani.

Il Bosco dello Sport, sviluppato nelle sue diverse architetture, – è stato spiegato – vuole così essere un luogo in cui incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e conoscersi, uno spazio fisico e dunque stabile e riconoscibile, quasi a voler divenire un luogo simbolico, un ambiente multidimensionale, uno strumento educativo e formativo spesso anticipatore dei mutamenti sociali.

Nello specifico il Progetto del “Bosco dello Sport” riguarderà:

– Completamento Nuova viabilità Tessera – Aeroporto: l’intervento, nella sua interezza, prevede l’estensione della viabilità al by pass di Tessera – comprensivo dei sottoservizi afferenti alla stessa (finanziati con PNRR) – che sarà oggetto di successivo accordo di programma fra gli enti competenti.

Bosco dello sport – Opere a Verde e di Paesaggio: per dimensioni e importanza delle opere, si è ritenuto di sviluppare un progetto specifico con dignità di intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L’intervento sarà cofinanziato dal Comune;

Arena: una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sarà in grado di ospitare fino a 10.000 persone sedute;

Stadio: opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al coperto.

Area educational e sport: area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni minori, un’importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potrà essere realizzato anche per successivi stralci, non è al momento finanziato, ma sarà oggetto di successivi accordi e finanziamenti.

“Voglio ringraziare tutti i tecnici della Città Metropolitana, del Comune di Venezia e di tutti i Comuni che hanno partecipato, così come il Governo e le strutture ministeriali e tutte le persone che ci hanno aiutato” ha sottolineato nel suo discorso introduttivo il sindaco Brugnaro. “Il Bosco dello Sport, che sorgerà a Tessera è il cuore del progetto e tiene insieme tutto: salute, attività fisica, ma anche conoscenza e valorizzazione delle persone. Lo sport professionistico fa da traino per tutte le attività sportive del territorio. Noi siamo l’unica città in Italia che non ha impianti sportivi, non li ha mai avuti, sono 40 anni che li chiediamo: finalmente riusciremo a realizzare un sogno di tanti veneziani”.

“Da quando sono nato sento parlare di stadio nuovo e cittadella dello sport. Oggi siamo qui per presentare qualcosa di concreto e questo mi rende orgoglioso sia come amministratore che come cittadino – le parole del vicesindaco Andrea Tomaello – La situazione del Comune di Venezia, dal punto di vista delle infrastrutture, la conoscete. Vedere una squadra come il Venezia Calcio, o in passato la Reyer, andare a giocare fuori Comune o addirittura fuori provincia penso che sia una sconfitta per tutti. Tuttora ci sono questi problemi, ma l’Amministrazione si sta impegnando ad adeguare tutte le strutture possibili per fare in modo che tutte le squadre professionistiche possano trovare posto nella propria città. Lo scopo del nostro intervento – ha proseguito Tomaello – è anche quello di dare a tanti bambini e ragazzi uno spazio per stare insieme, creando un centro sportivo che vive sette giorni su sette. Sono molto contento poi anche del fatto che il progetto punta sul verde e sull’aspetto ambientale, questo è un elemento importante e penso che possa trovare ampia condivisione”.

“Avere uno stadio con capienza per 16.000 persone e un palazzetto da 10.000 posti – ha ripreso Brugnaro – darà attrattività all’organizzazione di eventi che oggi trovano difficile collocazione sul nostro territorio e si spostano in province e città vicine. E, inoltre, non va dimenticato l’aspetto dell’impatto ambientale: questa nuova progettazione azzera completamente un precedente disegno che prevedeva l’immissione di 600mila metri cubi di parte commerciale, direzionale e turistico-alberghiera. Abbiamo voluto tenere solo le strutture sportive e ampliato l’area verde fino in un totale di 115 ettari. Il tutto poi consentirà ai cittadini, grazie alla strada di collegamento con l’aeroporto, la possibilità di evitare il traffico intorno al Marco Polo, agevolando, inoltre il collegamento con la rete autostradale. Riuscire a cantierizzare bene le opere è un’opportunità per tutta l’area metropolitana, migliorerà le connessioni territoriali andando a fornire benefici sia al settore turistico che industriale.”

Nel corso dell’appuntamento sono stati illustrati anche i progetti che interesseranno numerosi Comuni della Città metropolitana. Prima di dare la parola ai rappresentanti delle Amministrazioni presenti il sindaco Brugnaro ha rimarcato come “la presentazione unitaria dei progetti al Governo sia espressione di una concordia istituzionale e di una Città metropolitana effettivamente tale”.

Descrizione sintetica degli interventi nei comuni metropolitani

Annone Veneto

L’area di intervento occupa un vasto appezzamento di terreno posto a sud-ovest del centro urbano di Annone Veneto e fa parte di un comprensorio sportivo-ricreativo. Ha una superficie di circa 38.560 mq.

Nella zona vi si trovano vari edifici pubblici: lo stadio di calcio comunale dotato di tribuna, pista di atletica, spogliatoi; locali dedicati ad eventi di festa; parcheggi; campo da tennis; campo di pattinaggio; un’area attrezzata per gioco bambini, la scuola elementare, media e dell’infanzia, la chiesa, ecc.

Viene prevista la realizzazione di percorsi pedonali, aree di sosta attrezzate, percorsi vita, installazione di giochi, aree per picnic. Realizzazione di una zona per riunioni, conferenze, eventi presso il parco pubblico “Boschet de Danon”. Inoltre sarà realizzato un piccolo campo di calcio in erba, recintato, per esordienti e amatori. Ed un ponticello sul canale Fosson. Tali interventi hanno la capacità di coinvolgere piccoli e giovani atleti ma anche famiglie e l’utilizzo del parco diventa luogo di incontro e relazione.

Caorle

L’intervento proposto riguarda il completamento della ristrutturazione dello stadio comunale “Chiggiato”. L’impianto, assieme all’attiguo Palasport, fa parte della “cittadella sportiva” che è posta in posizione strategica all’ingresso della città ed a pochi passi dal centro storico. Lo stadio è composto da una tribuna coperta di circa 2000 persone, un campo da calcio principale, due campi secondari ed una pista per l’atletica. All’interno ospita una piccola palestra e vari locali di servizio. Recentemente la pista di atletica è stata oggetto di intervento, con un ammodernamento con lo scopo principale e di ospitare eventi nazionali e internazionali (grazie all’omologazione FIDAL della stessa).

Questi interventi permetterebbero di raggiungere importanti obiettivi per la comunità inerenti più aspetti quali: socialità, pratica sportive, valenza educativa, riduzione dei fenomeni di marginalità a seguito svolgimento attività collettive, fattore di attrazione in ambito extra-territoriale.

Cavallino Treporti

Nell’area oggetto di intervento, essendo la più estesa superficie comunale, si svolgono le principali manifestazioni del Comune a carattere aggregativo. Attualmente, però, risulta complessivamente degradata, con pavimentazioni sconnesse, poco sicura, senza illuminazione pubblica e luogo di cattive frequentazioni, sottoutilizzata, in quanto non adeguatamente infrastrutturata, e mancante di spazi di verde attrezzato ed alberato.

Con questo progetto si riconnette funzionalmente l’area, allo scopo di renderla più decorosa, green, accogliente, sicura, dotandola di spazi e strutture per le attività sportive e socio culturali, pensate per consentirne un uso continuativo, anche contemporaneo, durante tutto l’anno, per i diversi portatori di interessi, dove stare all’aperto, immersi nel verde e al sicuro, favorendo l’aggregazione e l’interazione tra gli appartenenti alle varie fasce demografiche.

Cavarzere

Il progetto proposto quale obiettivo strategico del piano integrato Metropolitano riguarda la “Valorizzazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via Spalato quale punto strategico di aggregazione sociale e sportiva nel territorio”, spazio urbano che risulta in stretta relazione con gli istituti scolastici di diverso grado ed il centro storico della città.

E’ una proposta “integrata” finalizzata ad aumentare la recettività di questo spazio pubblico in un contesto territoriale defilato rispetto ai centri urbani limitrofi caratterizzati da una più ampia scelta di strutture sportive attrezzate, così come a promuovere la diffusione di attività sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, consentendo anche l’accessibilità diffusa alle persone diversamente abili e l’implementazione dell’offerta di nuove discipline sportive e servizi ricreativi.

Ceggia

L’obiettivo dell’Amministrazione del Comune di Ceggia è quello di dotare il territorio comunale di un edificio polivalente adatto ad accogliere sia un centro ricreativo che una struttura coperta da destinare a bocciodromo. Tale struttura sarà destinata principalmente per creare il nuovo centro anziani in sostituzione dell’attuale, i cui locali concessi dal Comune sono insufficienti per dimensioni e servizi presenti. Lo spazio attuale, invece, una volta liberato potrà essere trasformato in nuova sala mostre consentendo di liberare gli spazi occupati nella vicina biblioteca comunale, attualmente riconvertiti ad ‘Innovation Lab’, progetto presente in tutti i comuni della Città Metropolitana, permettendo di valorizzare ulteriormente quanto già realizzato e rendendo fruibili i nuovi spazi della biblioteca per aumentare l’offerta culturale. Il nuovo spazio ricreativo-polivalente sarà a servizio anche dei giocatori del bocciodromo. La nuova struttura sarà anche a disposizione degli utenti del confinante palazzetto dello sport che non è dotato di bar né di spazi per incontri o riunioni.

Chioggia

Con il progetto si creano nuovi «luoghi protetti», che in centro città e nelle frazioni in cui è alto il rischio di isolamento e marginalità sociale, diventano punto di riferimento per i singoli e le realtà associative e strumento di avvio di interventi trasversali di promozione della cittadinanza attiva per rafforzare legami sociali e di animazione culturale – sportiva – educativa sul territorio.

Cinto Caomaggiore

L’intervento riguarda il Palazzetto dello Sport ubicato all’interno del polo sportivo comunale in via Borgo San Giovanni e serve l’area attrezzata del Parco regionale dei fiumi Reghena, Lemene e laghi di Cinto. Ospita associazioni sportive dilettantistiche di atletica, pallavolo, pallacanestro e tennis tavolo, anche su campionati a livello interregionale E’ usato come auditorium per grandi eventi e per le attività dell’Istituto comprensivo intercomunale di Cinto (Annone Veneto, Gruaro e Pramaggiore).

L’esigenza di uno spazio per l’attività sociale/ricreativa è molto sentita nella frazione di Arino: detto quartiere infatti, da sempre “distaccato” dal centro di Dolo, proviene da un agglomerato inizialmente rurale, che ha mantenuto nel tempo la sua identità ed il senso di appartenenza alla frazione. Il progetto presentato riguarda la rifunzionalizzione della zona sportiva di Arino con ampliamento della stessa e la riorganizzazione dell’area nelle immediate adiacente attraverso una pianificazione diversa di parte del terreno ora a servizio dei campi esistenti. L’area prettamente sportiva vede la realizzazione di due campi da calcio in erba naturale, di dimensioni 100*60 m e dotati di impianti di illuminazione a consumo energetico ridotto, di un blocco spogliatoi, di dimensioni circa 600 mq, a norma CONI, composto da 4 spogliatoi di capienza cadauno di circa 20 persone, uno spogliatoio arbitri, un’infermeria, un deposito. In continuità con lo stessa è previsto un blocco servizi per il pubblico ed un punto di ristoro.

Eraclea

Il Comune di Eraclea intende procedere con un intervento negli spazi del centro del Capoluogo al fine di favorire l’aggregazione sociale e di consentire lo svolgimento di attività rivolte a tutte le fasce di età e promuovendo altresì l’inclusione dei soggetti con disabilità, sia all’aperto che all’interno degli edifici oggetto di intervento, che di seguito si riassumono:

– la creazione di un luogo di aggregazione in Piazza Garibaldi;

– intervento ecosostenibile del Centro Civico Ca’ Manetti con rimodulazione degli spazi interni;

– realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all’area di aggregazione sita in Piazza Garibaldi,

La scelta è motivata dalla necessità di individuare luoghi e attività destinati ad incrementare la coesione sociale e ridurre le situazioni di degrado sociale. L’intero ambito in progetto è previsto privo di barriere architettoniche, con pedonalità protetta da opere di mitigazione ambientale che creano un asse diretto verso il Piave e la sua golena, in futuro attrezzata (chiosco e pontile), consentendo di praticare all’aperto, in modo salutare e sicuro, attività sportive (es yoga e ginnastica dolce, canoa), attività ludiche per bambini (nell’area verde attrezzata con giochi inclusivi), attività culturali (laboratori di pittura, letture animate, festival artisti di strada, festival della magia, mercatini natalizi, concerti etc).

Fiesso D’Artico

L’Amministrazione comunale intende procedere alla ristrutturazione dell’immobile in piazza Marconi (ex asilo) soprattutto con la rigenerazione degli spazi interni per l’insediamento di spazi polifunzionali e una sala convegni. La strategia utilizzata mira a generare uno spazio di incontro, socializzazione che genererà nuove relazioni sociali, al servizio della comunità e potrà essere vissuta dagli spettatori e da tutti i cittadini, con il progetto di restauro e riqualificazione funzionale dell’edificio si “contaminerà” con un vortice culturale/sociale virtuoso tutta la piazza Marconi centro del Paese a servizio della collettività. La nuova sala convegni (il comune di Fiesso d’Artico non ha mai avuto una sala convegni pubblica) sarà il vettore per una nuova rivoluzione culturale del paese utile per manifestazioni pubbliche, teatrali, e per assemblee e più in generale per usi civici.

Fossalta di Piave