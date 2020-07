PRESENTATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE A OLTRISARCO

(AGENPARL) – BOLZANO, gio 23 luglio 2020

Stamane il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del

Comune di Bolzano Luis Walcher con i tecnici responsabili

dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha presentato i lavori di

risanamento del tetto della scuola materna “Vittorino da Feltre” a

Oltrisarco. Si tratta di un edificio scolastico posto a vincolo di

tutela artistica costruito all’inizio del 1900. Nel 1986

è stato ristrutturato il sottotetto; ora si è reso

necessario risanare anche la copertura dell’edificio. L’edificio

scolastico in Via Claudia Augusta n. 52 si

sviluppa su 4 piani. L’intervento in questione, i cui lavori sono

iniziati lo scorso 12 giugno e termineranno entro la prima

settimana del prossimo mese di agosto, prevede anche la valutazione

energetica generale dell’edificio al fine di determinare la

necessità di applicare un pacchetto coibentante sulla

copertura. Il fabbricato non possiede infatti requisiti

energetici di qualità, concetti inesistenti al tempo della

costruzione, e si presenta con muratura in pietra, solai e

copertura in legno. Il progetto – ha detto il Vice Sindaco Walcher

– prevede dunque sinteticamente il rifacimento del tetto con

coibentazione termica dello stesso in lana minerale e mantenimento

della struttura portante. I coppi in cotto esistenti verranno

recuperati e per la parte riutilizzabile nuovamente posati. La

parte mancante verrà dunque integrata da nuovi coppi in

cotto, posati nella parte inferiore (non in vista), mentre in vista

torneranno a vedersi i vecchi coppi recuperati. Le lattonerie

verranno sostituite con nuove lamiere in rame naturale. Con

l’occasione si prevederà l’inserimento di una finestra a

compasso per consentire di accedere correttamente ed in sicurezza

al tetto durante le manutenzioni. L’installazione di una linea vita

completerà l’intervento dal costo complessivo di circa

200.000 Euro al netto dell’IVA. Alla conferenza stampa ha

partecipato anche l’Assessora alla Scuola Monica Franch che ha

ringraziato il Vice Sindaco Walcher e i Lavori Pubblici del Comune

per la grande attenzione che viene posta nella programmazione e

nell’esecuzione dei vari interventi di manutenzione degli edifici

scolastici cittadini.

Scheda e info tecniche in allegato



Fonte/Source: http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=36912&COL0008=111&COL0008=40