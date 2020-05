PRESENTATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA ANNE FRANK NEL RIONE ORTLES-SIMILAUN

(AGENPARL) – BOLZANO, gio 28 maggio 2020

Eliminate le barriere architettoniche, nuova organizzazione del verde e dell’arredo urbano, piu spazio giochi per i bambini

Sono terminati i lavori di riqualificazione di piazzetta Anne

Frank nel rione Ortles-Similaun. Un progetto di rinnovo della

piazza che ha portato alla ridefinizione delle pendenze per

migliorare il sistema di smaltimento delle acque e per eliminare

dove possibile, le barriere architettoniche. Nuova la

pavimentazione in cubetti di porfido e nuova l’organizzazione del

verde con uno spazio giochi di moderna concezione seppur

richiamandosi ai giochi di un tempo. Rinnovati anche arredo urbano

e illuminazione pubblica.

Stamane il Vice Sindaco e Assesore ai Lavori Pubblici del Comune di

Bolzano Luis Walcher, con il presidente del Quartiere Don Bosco

Alex Castellano il progettista e responsabile dei lavori, l’ing.

comunale Stefano Stringari e la responsabile del Servizio Tecnico

Ambientale e Progettazione del Verde Maria Cecilia Baschieri, ha

presentato l’esito dei lavori.

“La piazza – ha detto il Vice Sindaco Walcher- per ogni quartiere

rappresenta il luogo forse più importante per creare

occasioni d’incontro. Qui questo spazio a molti non era neanche

accessibile per la presenza di gradini, barriere architettoniche o

perchè mancavano addirittura le panchine. Ora

finalmente i residenti avranno a disposizione uno spazio molto

più vivibile, ampio, accessibile, fruibile dagli anziani,

dalle mamme con le carrozzine e dai bambini che potranno giocare in

un’area loro espressamente dedicata. La piazza poi garantisce un

collegamento sicuro e diretto verso la nuova stazione ferroviaria

Casanova”.

I tecnici comunali parlando dei lavori realizzati, hanno

sottolineato come lo stato di conservazione della vecchia

pavimentazione di piazzetta Anne Frank presentasse molteplici

criticità: da dissestamenti di varia natura, alla mancanza

di superfici regolari, alla presenza di barriere architettoniche.

Difetti strutturali cui ora si è posto rimedio. Nuova anche

l’organizzazione del verde con la realizzazione di vasche per la

messa a dimora di alberi d’alto fusto ed il rinnovo del sistema di

irrigazione. In prossimità dell’asilo e della sala

polifunzionale è stata creata una piccola area giochi per

bambini con una nuova organizzazione dell’arredo urbano nella zona

adiacente la biblioteca. Realizzato anche un percorso per

ipovedenti con pavimentazione “Loges”. Poste in opera nuove

panchine e nuova illuminazione pubblica con corpi illuminanti a

led. infine si è provveduto alla riasfaltatura

dell’attraversamento pedonale su via Ortles verso piazza Anita

Pichler. I lavori di riqualificazione di piazzetta Anne Frank sono

costati poco meno di 350.000 Euro.