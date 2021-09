(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 The Head Start Program helps eligible children prepare for school through early learning development. See if your child qualifies.

Head Start Helps Kids Get Ready for School

The Head Start program can help your child prepare for an easier transition to school. Your child can learn about topics like health, social skills, language, and family well-being through free instruction.

To qualify, your child must be five or younger, and your family’s income must be at or below the poverty level set by the Department of Health and Human Services. Children may also be eligible to attend Head Start depending on whether they’re in foster care, experiencing homelessness, have a disability, and other factors. Get more information about how Head Start works, find out if your child is eligible, and see how to apply.

